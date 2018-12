"Gdzie ludzie są mili...". Jean Reno reklamuje Polskę w nowym spocie PFN

Jean Reno opowiada o świętach w Polsce. • Fot. Screen / PFN

ała dziewczynka biegnie do dziadka, u którego w pokoju stoi taka malutka choineczka na stole – tak zaczyna się spot przygotowany przez Polską Fundację Narodową. I nie, nie chodzi w nim o promocję Paryża, który widać na pierwszych ujęciach. W kontrze do malutkiej choinki Jean Reno zaczyna opowiadać dziewczynce o kraju, w którym święta mają być lepsze niż na Zachodzie."Czy potraficie wyobrazić sobie ciepło, atmosferę świątecznej magii wypełniającej Wasze serca dziecięcą radością?" – takie pytanie stawia Polska Fundacja Narodowa. I zaprasza do obejrzenia spotu, w którym odpowiada, gdzie można spędzić prawdziwe święta Film opowiada prostą historyjkę, jak to mała dziewczynka odwiedza dziadka, u którego stoi malutka choineczka bożonarodzeniowa, o wiele mniejsza od kilkuletniej wnuczki. W odpowiedzi dziadek grany przez Jeana Reno opowiada o kraju, gdzie są wilki , śnieg i choinki pod sam sufit, a w dodatku jest super, bo Mikołaj przychodzi dzień wcześniej.I choć z filmu dowiadujemy się też, że w Polsce nie ma księżniczek, to bije z niego dużo ciepła. Trzeba przyznać, że film jest dużą odmianą w stosunku do dotychczasowych produkcji, w których Polska Fundacja Narodowa głównie zajmowała się oczernianiem niezależnych sądów.