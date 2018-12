Atak Dudy na Tuska. Prezydent doczekał się mocnej odpowiedź byłego szefa MSZ

Dariusz Rosati przypomniał Andrzejowi Dudzie, że silna Unia Europejska leży w interesie polskiej racji stanu. • Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Gazeta

ndrzej Duda nie musiał długo czekać na komentarz po tym, jak bezpardonowo zaatakował w jednym z wywiadów Donalda Tuska. Ripostę, jaką przygotował dla prezydenta Dariusz Rosati, lokator Pałacu Prezydenckiego może zapamiętać na długo. Andrzej Duda stwierdził, że Donald Tusk nie reprezentuje interesów Polski. – Widocznie jest europejskim politykiem, jak to on mówi, natomiast według tego, co widzę, polskich interesów nie reprezentuje. Trochę to dla mnie przykre, bo ja bym reprezentował polskie interesy – powiedział prezydent w wywiadzie dla Wirtualnej Polski.Prezydent nie musiał długo czekać na komentarz do swojej wypowiedzi. Jaki jest błąd w rozumowaniu Andrzeja Dudy postanowił krótko, ale dobitnie wyjaśnić były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Dariusz Rosati."W kontekście słów prezydenta o Donaldzie Tusku przypominam, że Andrzej Duda nie jest Polską. I przypominam, że zadaniem przewodniczącego Rady Europejskiej jest troska o silną i skuteczną Unię Europejską. I przypominam też, że silna UE leży w interesie Polski. Tyle o orientacji prezydenta Dudy w kwestiach europejskich" – napisał doświadczony dyplomata na Twitterze.