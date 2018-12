Zapytano Dudę o Tuska i... hamulce puściły. Było o braku szacunku dla kraju i obcych interesach

Prezydent Andrzej Duda krytycznie odnosi się do politycznej działalności Donalda Tuska • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Andrzej Duda Wirtualna Polska Czuję, że Donald Tusk nie ma szacunku do własnego kraju. Po prostu. Mam wyrobione zdanie na temat Donalda Tuska i polityki, którą on realizował, także na temat polityki, którą realizuje wobec Polski, wcześniej także jako premier rządu z poprzedniego rozdania parlamentarnego. Wirtualna Polska

Andrzej Duda Wirtualna Polska To w każdym razie moim zdaniem nie są polskie interesy. Nie wiem czyje interesy reprezentuje. Widocznie jest europejskim politykiem, jak to on mówi, natomiast według tego, co widzę, polskich interesów nie reprezentuje. Trochę to dla mnie przykre, bo ja bym reprezentował polskie interesy. Wirtualna Polska

erwowo zareagował prezydent Andrzej Duda na pytanie o przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. W wywiadzie udzielonym w samolocie Łukaszowi Mężykowi z Wirtualnej Polski. Według Dudy Tusk nie reprezentuje polskich interesów i nie ma szacunku do własnego kraju.Taka odpowiedź padła na pytanie o odczucia prezydenta w związku ze słowami byłego premiera. Chodziło o komentarz Donalda Tuska na temat wizyty Andrzeja Dudy w Berlinie i jego wypowiedzi m.in. na temat narzuconych przez UE ekologicznych żarówek – Nie dołączę się do złośliwości i szyderstw pod adresem polskiego prezydenta. Wtedy, kiedy wydaje się pogubiony, potrzebuje raczej naszego wsparcia, przynajmniej życzliwej cierpliwości. Więc pozwólcie państwo, że do tego chóru złośliwości i żartownisiów nie będę dzisiaj dołączał – mówił Donald Tusk Andrzej Duda najwyraźniej wyczuł w tych słowach nutę politowania. Postanowił się więc odpłacić, nazywając działalność Tuska złą polityką.– Zresztą przerwał swoją działalność i udał się do Brukseli, opuścił Polskę. Miałem jeszcze cień nadziei, że będzie tam realizował polskie interesy, ale to był tylko cień i ta nadzieja została zawiedziona. No cóż... – skomentował prezydent, zastanawiając się głośno, czyje interesy reprezentuje Tusk w Brukseli.Też jestem człowiekiem, który bywał na forach UE, kiedyś reprezentowałem w ogóle polskie Ministerstwo Sprawiedliwości w Radzie UE, ale przecież byłem także posłem do PE – podkreślił w wywiadzie Duda.źródło: Wirtualna Polska