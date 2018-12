Rośnie liczba ofiar wybuchu w czeskiej kopalni. Co najmniej jedenaście to Polacy

R





adio Katowice podało najświeższy bilans tragedii w kopalnii w Karwinie. Na ten moment informuje się o trzynastu ofiarach, z których jedenaście to Polacy, a dwie to Czesi. Na miejscu trwa akcja ratownicza, a poranna zmiana w kopalni została odwołana.Dodajmy, że liczba ofiar może wzrosnąć, ponieważ dziesięć osób nadal jest poszukiwanych. Większość z zaginionych to także Polacy. Na miejscu trwa akcja ratownicza, w której biorą udział także ratownicy z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego z Bytomia. Do wybuchu doszło w kopalni węgla kamiennego CSM w Karwinie w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego w czwartek. Zapłon metanu nastąpił na głębokości 800 metrów. W chwili wybuchu w wyrobiskach pracowało 23 osoby.– Myślę, że 99 procent tych ludzi to Polacy – mówił rzecznik spółki Kopalnie Ostrawsko-Karwińskie (OKD) Ivo Czelechovsky.Na miejsce udaje się premier Mateusz Morawiecki. Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna wybuchu.źródło: Radio Katowice