Kolejna tragedia w Ciecierzynie. Nie żyje świadek w sprawie poczwórnego dzieciobójstwa

ilka dni temu całą Polską wstrząsnęły doniesienia o znalezieniu zwłok czworga noworodków na terenie jednej z posesji w Ciecierzynie na Opolszczyźnie. Teraz doszło tam do kolejnej tragedii: nie żyje jeden z sąsiadów rodziny.Sąsiedzi zaniepokojeni tym, że 39-letni znajomy rodziny, na posesji której kilka dni temu znaleziono zwłoki czterech noworodków, nie wychodzi z domu, zawiadomili służby. Gdy do jego domu weszli policjanci, okazało się, że Grzegorz W. nie żyje.– Według wstępnych ustaleń nie ma podejrzeń co do udziału osób trzecich w tym zgonie. Jednak prokurator zarządził przeprowadzenie sekcji zwłok, która wyjaśni przyczyny śmierci – powiedział opolskiemu portalowi asp. sztab. Dawid Gierczyk, rzecznik policji w Kluczborku.Kilka dni temu mężczyzna był przesłuchiwany przez policję jako świadek ws. dzieci Aleksandry J. Zmarły był dobrym znajomym zatrzymanej kobiety oraz jej partnera i często bywał w ich domu.Jak na razie śledczy nie łączą sprawy śmierci Grzegorza W. ze sprawą dzieciobójstwa. Zmarły był jednym z 17 świadków zeznających w sprawie makabrycznego odkrycia na posesji Aleksandry J. i Dawida W.źródło: nto.pl