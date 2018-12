"Przewidziałem, że jeden drugiego zabije". Wałęsa znowu szokuje słowami o Kaczyńskich

Lech Wałęsa znów mówi o braciach Kaczyńskich. • Fot. Dawid Żuchowicz/Agencja Gazeta

ak widać Lech Wałęsa nie zraził się wyrokiem gdańskiego sądu i znów zabrał głos w sprawie braci Kaczyńskich. Tym razem bardzo mocne słowa padły w wywiadzie dla Superstacji i dotyczyły – znowu – tragicznego lotu do Smoleńska z 2010 roku.– Ja im przewidziałem, że jeden drugiego zabije, a potem skończy w wariatkowie albo popełni samobójstwo – powiedział Lech Wałęsa w rozmowie z dziennikarzem Superstacji.Kiedy przeprowadzający rozmowę stwierdził, że są to mocne słowa, były prezydent dodał: – Jednak tak się stało. Mogli nie pozwolić na wystartowanie samolotu, mogli nie pozwolić na lądowanie, mogli! To są ich decyzje. Jednego albo drugiego. Nieważne – stwierdził Wałęsa.Kolejne pytanie dotyczyło powodu, dla którego Jarosław Kaczyński miałby doprowadzić do śmierci swojego brata.– Nie tak kombinował. Tylko był tak nieodpowiedzialny, że podjął złą decyzję. Zaczynały się wybory, chciał z przytupem rozpocząć wybory w Katyniu. Bohatersko zebrał wszystkich najważniejszych ludzi, no i za to został ukarany. Przez to Polska została ukarana. Bo chciał wykorzystać święte miejsce dla Polaków do takich niecnych celów, jak wybory – odpowiedział Lech Wałęsa.Przypomnijmy, dwa tygodnie temu, gdański sąd nakazał Lechowi Wałęsie przeprosić Jarosława Kaczyńskiego za inne słowa o nim i o katastrofie smoleńskiej. Były prezydent zapowiedział, że odwoła się od tej decyzji do Trybunału w Strasburgu źródło: superstacja.tv