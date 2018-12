Bez tego filmu Polacy nie wyobrażają sobie świąt. Wiemy, gdzie puszczą "Kevina..." w tym roku

Kiedy i gdzie w te święta wyemitowany będzie film "Kevin sam w domu"? • Kadr z filmu "Kevin sam w domu" / LoggaWigle/Pixabay

O

kres świąteczny to czas wielu filmowych premier w telewizji. Co roku stacje telewizyjne prześcigają się w serwowaniu swoim widzom coraz to lepszych hitów. Ale pomimo nawału nowości jedno pozostanie niezmienne. Polacy nie wyobrażają sobie świąt bez "Kevina samego w domu". Stąd kolejna rywalizacja: kto i kiedy wyemituje ten film? My już wiemy.Kiedy w 1992 roku powstał film "Kevin sam w domu" jego twórcy nie przypuszczali chyba, że zrobili tak ikoniczną produkcję, która gościć będzie co roku w milionach domów na całym świecie. "Kevin..." stał się kultowy także w Polsce. Do tego stopnia, że wielu z nas nie wyobraża sobie świąt bez obejrzenia przygód tytułowego bohatera.Dlatego jednym z ważniejszych pytań w internecie obok: "ile potraw na wigilijnym stole?", czy "gdzie schować sianko?" jest "gdzie w TV Kevin sam w domu?" Zajrzeliśmy więc w program i serwujemy odpowiedź.W tym roku "Kevina..." zobaczymy na antenie telewizji Polsat. Stacja wyemituje film w Wigilię o godzinie 20.05. Ale gdyby ktoś w tym czasie robił coś innego, np. siedział przy wigilijnym stole, to Polsat zaserwuje powtórkę "Kevina..." w Boże Narodzenie o godzinie 16.25.Warto też wspomnieć, że Macaulay Culkin, czyli filmowy Kevin wrócił niedawno do swojej roli w reklamie Google . Dla fanów filmu mamy też dwie gratki. Pisaliśmy o tym, że za analizę "Kevina..." wzięli się polscy kryminolodzy oraz... agenci ubezpieczeniowi