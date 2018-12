"Dla 'Wyborczej' nie ma świętości". Prawica oburzona świąteczną okładką magazynu

Okładka świątecznego "Magazynu Warszawa" oburzyła redakcję "Frondy". • Fot. Twitter / Gazeta Wyborcza.pl

2018 roku już chyba tylko w Polsce kogoś może szokować para całujących się gejów. Zdjęcie Dawida Mycaka i Jakuba Kwiecińskiego pod jemiołą z okładki "Magazynu Warszawa" zostało mocno skrytykowane przez środowiska prawicowe."Dla 'Gazety Wyborczej" nie ma świętości! Szokująca 'świąteczna' okładka" – czytamy w tytule artykułu "Frondy". Na wspomnianej okładce możemy zobaczyć parę, która w zeszłym roku wzięła ślub w Portugalii, za to w środku "Magazynu Warszawa" znalazł się artykuł, będący relacją Kwiecińskiego i Mycaka z eksperymentu przeprowadzonego w Polsce.Aby zbadać reakcje Polaków na związek pary gejów , zainscenizowali na ulicy swoje oświadczyny. Celem było przekonanie opinii publicznej, że polskie społeczeństwo, wbrew temu, co sądzą o tym politycy, jest gotowe na wprowadzenie związków partnerskich.Prawicowy portal ostro odniósł się również do wypowiedzi Mycaka i Kwiecińskiego, którzy "nie wyobrażają sobie, że mogliby zestarzeć się w takim kraju jak obecna Polska". "Pytanie, co stoi na przeszkodzie, żeby realizować swoje marzenia, zamiast narzucać je innym? Tym bardziej, jeżeli Polska tak przeszkadza" – czytamy.26 października w polskich szkołach odbył się "Tęczowy Piątek", który miał na celu zwiększenie świadomości polskich uczniów w temacie LGBT. – To akcja zainicjowana trzy lata temu przez Kampanię Przeciw Homofobii. Ma ona pokazać uczniom i uczennicom LGBT, że w szkole jest miejsce również dla nich, że mogą czuć się bezpiecznie, że nie są młodzieżą drugiej kategorii – mówiła organizatorka Cecylia Jakubczak w rozmowie z Darią Różańską z naTemat Źródło: "Fronda" ; "Gazeta Wyborcza"