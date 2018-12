Prezydent Duda jest pewny, że będzie się ubiegał o reelekcję. "Premier Kaczyński kilkakrotnie powtarzał"

Prezydent Duda jest pewny, że będzie walczył z ramienia PiS o reelekcję • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

A

.@AndrzejDuda o reelekcji: premier Jarosław Kaczyński kilkakrotnie powtarzał, że jestem i będę kandydatem Zjednoczonej Prawicy i PiS — Trójka Polskie Radio (@RadiowaTrojka) 22 grudnia 2018

Z premier Szydło też byli „dogadani” na całą kadencję... — Klaudia Renusch (@KRenusch) 22 grudnia 2018

akurat słaby argument: powtarzał kto nie będzie w rządzie a został o "za co mnie chcecie odwołać " nie wspominając — Janusz Piechociński (@Piechocinski) 22 grudnia 2018

I wszystko jasne. https://t.co/A66antqQgq — Beata Mazurek (@beatamk) 22 grudnia 2018

ndrzej Duda potwierdził swoją chęć udziału w wyborach prezydenckich. Jednocześnie podkreślił, jak mocno jego przyszłość polityczna zależna jest od prezesa PiS. – Premier Jarosław Kaczyński kilkakrotnie powtarzał, że jestem i będę kandydatem Zjednoczonej Prawicy i PiS – stwierdził prezydent w radiowej Trójce. Internauci w przeciwieństwie do głowy państwa aż tak bardzo nie wierzą w słowa prezesa.Komentując pogłoski o możliwych przedterminowych wyborach Duda stwierdził, że nic na ten temat nie wie. Zapewnił jednak, że jeśli chodzi o wybory prezydenckie w 2020 roku, to on z pewnością będzie ubiegał się reelekcję jako kandydat Zjednoczonej Prawicy.– Premier Jarosław Kaczyński kilkakrotnie powtarzał, że jestem i będę kandydatem Zjednoczonej Prawicy i PiS – powiedział prezydent w radiowej Trójce. Przy okazji złożył hołd prezesowi PiS i pokazał swoje miejsce w szeregu.Jednak internauci nie są tacy pewni co do ubiegania się Dudy na drugą kadencję. W końcu do wyborów prezydenckich jeszcze szmat czasu i wiele może się wydarzyć. " Z premier Szydło też byli 'dogadani’ na całą kadencję " – przypomniała jedna z internautek na Twitterze.Nawet komentarz rzeczniczki PiS Beaty Mazurek na Twitterze: "I wszystko jasne" – wybrzmiał po słowach prezydenta jak sarkazm.Źródło: polskieradio.pl