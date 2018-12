Kolejny sondaż nie może się  mylić. To właśnie klucz do sukcesu opozycji

Kluczem do zwycięstwa opozycji jest zjednoczenie. • Fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

dyby wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się dziś, zwyciężyłoby w nich Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 22 mandaty – wynika z sondażu IPSOS dla OKO.press. Jednak dalsze miejsca pokazują, że opozycja ma szanse na zwycięstwo. Pod jednym warunkiem.Z sondażu wynika, że PiS ma poparcie na poziomie 36,83 proc. Drugie miejsce zajęłaby Koalicja Obywatelska z wynikiem – 26,12 proc., trzecie – partia Roberta Biedronia, na którą głosowałoby 7,95 proc. badanych. Do PE swoich ludzi wprowadziłby także ruch Kukiz'15 (6,1 proc. poparcia).Tuz "pod kreską" znalazłyby się: PSL (4,9 proc.), SLD (4,7 proc.) i Wolność z Ruchem Narodowym (3,5 proc.).Gdyby rzeczywiste wyniki były identyczne jak powyższe, to PiS mógłby liczyć na 25 mandatów. KO na 18, partia Biedronia na 5 i Kukiz'15 na 4. W przypadku koalicji stracić mogłaby partia Jarosława Kaczyńskiego. Warunkiem są jednak dwa porozumienia: Koalicji Obywatelskiej z PSL i Teraz! Ryszarda Petru.Jeszcze inaczej sytuacja wyglądałaby po zjednoczeniu strony lewicowej. Wtedy PiS miałby 22 mandaty, a szeroka koalicja KO – 19. Partia Biedronia mogłaby liczyć na 4 miejsca w europarlamencie, tyle samo co blok lewicowy składający się z: SLD, Razem i Zielonych. W tej konfiguracji byłby Kukiz, który do PE wprowadziłby 3 członków.To kolejny sondaż zarówno jeżeli chodzi o wybory do PE, jak i tych do parlamentu krajowego, który pokazuje, że zjednoczona opozycja i jej powyborcze porozumienie może odsunąć od władzy Prawo i Sprawiedliwość . Do tego jednak potrzebna jest wola wszystkich zainteresowanych stron.Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w maju 2019 roku.źródło: oko.press