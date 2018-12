"Jeśli sprawcą gwałtu jest ksiądz, rzednie wszelka teologia". O. Gużyński o przeżywaniu świąt i Polsce z dystansu

Kościół musi zmierzyć się z największym swoim problemem – pedofilią. • Fot. Marcin Wojciechowski/Agencja Gazeta

Święta Bożego Narodzenia i zbliżający się koniec roku, to tradycyjny czas podsumowań. A dla kościoła katolickiego w Polsce, jak i dla całego społeczeństwa, był on dosyć ciężki i wymagający. W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" dominikanin o. Paweł Gużyński mówił o przeżywaniu świąt i o tym, jak widzi z dystansu Polskę i Polaków.W rozmowie z "GW" o. Paweł Gużynski , dominikanin wielokrotnie krytykowany przez niektóre środowiska kościelne, opowiedział o tym, jak Polska i Polacy wyglądają z dystansu. Duchowny, który przebywa obecnie na stypendium w Irlandii, mówił także o przeżywaniu świąt i kondycji Polskiego społeczeństwa.– Spotykam nadmiar sytuacji, gdy Kościół zamiast prostej pokory, skruchy i zadośćuczynienia wobec ofiar, nieudolnie zarządza kryzysem, jaki wywołały przestępstwa seksualne popełnione przez księży . Troska o zminimalizowanie strat wizerunkowych i siły wpływów wciąż przewyższają tu prostotę uznania własnej winy –stwierdził ojciec Gużyński.Dominikanin mówi też o życiowym komforcie, który zapewnia sobie człowiek, a który zaburza – jego zdaniem – choćby przeżywanie istoty nadchodzących świąt, a nawet całego życia.– Życie to nieustanne, śmiertelne ryzyko dla nas. Świadomość tego jest ważna dla osób poważnie skrzywdzonych przez innych ludzi lub los, żeby poradzili sobie z resztą życia, jaka im pozostała. Jeśli np. sprawcą gwałtu jest ksiądz, rzednie wszelka teologia, która stara się coś pojąć z miłości i dobroci Boga, a Kościół słusznie jawi się jak wrota piekieł – stwierdził duchowny.W wywiadzie duchowny mówił także o "zakopywaniu rowów między Polakami." Niestety, tutaj wnioski nie są budujące.– Przed nami naprawdę długa droga. W mojej ocenie, obok innych problemów, szczególnie toczy nas robak schlebiania pospolitości. Świadczą o tym między innymi propagandowe akcje nobilitowania poglądów karmiących się nienawiścią do rangi godnego pochwały patriotyzmu [...] Politycy świadomi specyficznej wrażliwości moralnej naszego społeczeństwa fundują nam kolejne odsłony wojny aniołów z demonami. Uczciwi strażnicy skarbca narodowego przeciw złodziejom, patrioci versus targowica, katolicy spluwający przez ramię na pohybel ateuszom, zdrajca Bolek kontra prawdziwi architekci wolności, itd. – mówi o. Gużyński.Cały wywiad z o. Pawłem Gużyńskim można przeczytać tutaj