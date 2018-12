"Moim największym błędem był brak pokory"."Misiewicz pokajał się i przeprosił za błędy z przeszłości

Bartłomiej Misiewicz pokajał się w radiowym studiu. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

P

rzedświąteczny czas to dobry moment ma wyznanie wszystkich swoich przewin, pokajanie się i rozpoczęcie kolejnego roku z czystym (no prawie) kontem. Za tą zasadą prawdopodobnie idzie Bartłomiej Misiewicz, który znów pojawił się w mediach. I przyznał, że jego "młodzieńcze zachowania" nie pomogły mu w karierze.– Popełniłem dużo błędów – przyznał były rzecznik MON-u w czasach, gdy szefem ministerstwa był Antoni Macierewicz. – Najłatwiej jest atakować współpracowników. Zwłaszcza że byłem młody, nieostrożny – tłumaczył się wiekiem.Misiewicz przyznał, że nadmierna pewność siebie mu zaszkodziła. – Największym błędem był brak pokory – oświadczył. Jednocześnie stwierdził, iż "nie uważa, by zadania powierzane mu przez ministra go przerastały". – Starałem się wykonywać wszystkie obowiązki – tłumaczył się.Po słowach byłego rzecznika MON widać, że liczy on na wybaczenie szefostwa PiS i powrót na polityczną orbitę . – Pewne młodzieńcze zachowania, które na pewnych stanowiskach nie przystojną, mnie zgubiły. Teraz to wiem, rozumiem, staram się to naprawić. Wszyscy uczymy się na błędach. Dla mnie praca w MON była ogromną nauką. Z tego wszystkiego można wyciągnąć lekcję, wrócić silniejszym – zawyrokował.Przypomnijmy, Bartłomiej Misiewicz wsławił się głównie odbieraniem honorów od wojskowych, imprezami, na które podjeżdżał limuzyną MON-u, czy podrywem "na MON".źródło: polskieradio.pl