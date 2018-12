Tajemnicza przyjaciółka Kaczyńskiego. Prezes wyszedł z prezentem z jej domu

Jarosław Kaczyński przed Świętami Bożego Narodzenia wyszedł z prezentem z domu Anny Bieleckiej. • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

J

arosław Kaczyński przed Świętami Bożego Narodzenia odwiedził przyjaciółkę Annę Bielecką. To była żona polityka i architekta Czesława Bieleckiego. Cieszy się wielkim zaufaniem prezesa PiS. I to w jej mieszkaniu znajduje się drugi po Nowogrodzkiej ośrodek decyzyjny.W mieszkaniu Anny Bieleckiej od lat działa tzw. salon, w którym przy dobrym jedzeniu rozmawia się o polityce i podejmuje ważne decyzje. Także personalne, bo wsparcie od Anny Bieleckiej stanowi prawie gwarancję nieusuwalności ze stanowiska – pisze dziennik "Fakt".O tym, że w mieszkaniu Anny Bieleckiej przy ul. Wilczej zapadają najważniejsze decyzje w kraju, pisała "Gazeta Wyborcza" już kilka miesięcy temu. Dziennik sugerował wręcz, że ośrodek decyzyjny przenosi się tam z Nowogrodzkiej. To właśnie tam postanowiono, że rząd Mateusza Morawieckiego zostanie odchudzony.Kaczyński wyszedł z jej domu z prezentem. Tajemnicą pozostaje to, co prezesowi podarowała. Wiadomo, że lider PiS spędzi Wigilię z Martą Kaczyńską. Kaczyński swoje życzenia Polakom przekazał za pośrednictwem Twittera . Komentujący zwrócili uwagę na fakt, że były one bardzo "radosne".źródło: " Fakt