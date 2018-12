Tak "radosnych" życzeń jeszcze nie widzieliście. Prezes PiS przygotował świąteczne orędzie

Jarosław Kaczyński złożył życzenia Polakom. • Fot. Twitter / Prawo i Sprawiedliwość





Życzę, by kolejny rok przyniósł wiele nadziei – mówi Jarosław Kaczyński w świątecznych życzeniach, które w piątek ukazały się na profilach Prawa i Sprawiedliwości w mediach społecznościowych.– Miłych, rodzinnych, wesołych Świąt i jak najwięcej udziału w tej nadziei, w tej radości, którą przyniósł Chrystus. Chciałem też życzyć jak najlepszego Nowego Roku – życzy Jarosław Kaczyński . – Ten, który mija, przyniósł wiele dobrych wydarzeń. Przyniósł piękne obchody stulecia odzyskania niepodległości. Przyniósł sukcesy, także sukcesy w dziedzinie ekonomicznej – wspominał prezes PiS – Życzę, żeby ten rok kolejny przybliżył taką Polskę, jakiej wszyscy chcemy. Polskę silną, sprawiedliwą i dostatnią. I sprawiedliwą, jeszcze raz powtarzam to słowo, dla wszystkich – mówił w specjalnym świątecznym orędziu:Jednak to nie słowa prezesa PiS przykuwają najwięcej uwagi. Przede wszystkim zaciekawia praktycznie zerowa mimika Jarosława Kaczyńskiego . Całą świąteczną mowę prezes PiS wygłosił bez najmniejszego przejawu radości.