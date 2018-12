Polityk PO zachwycił swoim wystąpieniem. Internauci upatrują w nim następcy Schetyny

Grzegorz Schetyna ma powody do niepokoju? • Fot. Robert Robaszewski / Agencja Gazeta

T





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

o jest idealny człowiek na czoło partii. Z takim przewodniczącym PO bez problemu pokona PiS z ich populizmem, demagogią i skrajnym nacjonalizmem – tak komentowali niedzielne wystąpienie jednego z polityków opozycji w programie "Kawa na ławę" na TVN24. O kim mowa?"Robiliście skok na wymiar sprawiedliwości,po to by móc chronić wszystkie złe czyny, które czynicie nadal. Prezydent nas kompromitował, a teraz powiedzmy to wprost- szkodzi Polsce. Obserwujemy anatomię upadku tego urzędu. Prezydent wyprowadza Polskę z UE" – powiedział w programie "Kawa na ławę" w TVN24 Bartosz Arłukowicz Polityk PO tego poranka ostro gromił PiS i ripostował na każdy zarzut pod adresem opozycji. Powiedział to, co chciałby usłyszeć każdy przeciwnik "dobrej zmiany". Po skończonym nagraniu Arłukowicz wraz z pozostałymi gośćmi z opozycji – Katarzyną Lubnauer i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem – nagrali wspólne życzenia świąteczne.Być może dzięki tym wypowiedziom, jak i życzeniom Bartosz Arłukowicz zasłużył w oczach zwolenników opozycji na miano nowego lidera Platformy Obywatelskiej.Niektórzy wprost życzyli politykowi, żeby w nowym roku przejął stery w Platformie Obywatelskiej. Może to efekt kiepskich sondaży Grzegorza Schetyny Arłukowicz nieźle przypunktował przed świętami. Ale chyba sam nie spodziewał się, że internauci wykreują go na "prawdziwego lidera opozycji" i tego, który "tchnie nowe życie w Platformę Obywatelską".Przypomnijmy, że polityk PO bardzo udziela się ostatnio w sprawie szczepień dzieci jak również w walce o finansowanie programu in vitro