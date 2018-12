"Spędziła" święta z prezydentem. Była kochanka Stanisława Pięty po raz kolejny zaskakuje

Izabela Pek zaskoczyła swoich fanów zdjęciem "z" prezydentem Andrzejem Dudą. • Fot. Facebook/Izabela Pek

zabela Pek nie daje o sobie zapomnieć, a przynajmniej nie na Twitterze. Bohaterka seksskandalu z byłym posłem PiS Stanisławem Piętą co jakiś czas wrzuca do sieci ciekawe zdjęcia i posty. Z okazji świąt postanowiła pochwalić się fotografią z Wigilii "z" prezydentem Dudą.Pek nigdy nie kryła swojej sympatii, którą darzy prezydenta Andrzeja Dudę . Podziwiała go już podczas kampanii i nie zapomniała o nim nawet kiedy odkryła karty i ujawniła romans z byłym już posłem PiS Stanisławem Piętą Od tego wydarzenia, co jakiś czas na swoim Twitterze wrzuca cięte riposty pod adresem polityków "dobrej zmiany" oraz chętnie komentuje wydarzenia w kraju. Dodatkowo umila życie swoim followersom załączając do tweetów zdjęcia. Jedno z nich z okazji świąt dedykowała prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Bo to on "zagościł" przy jej wigilijnym stole.Zdjęcie zrobiło furorę w sieci pomimo że Izabeli Pek nie odwiedził sam prezydent, a jego fotografia, którą kobieta ustawiła pośród świątecznych dań. Pod jej postem od razu zaroiło się od komentarzy.Polacy wyśmiewali się, że zdjęcie prezydenta odbiera apetyt i prześcigali się w pomysłach na czym utrwalono podobiznę Andrzeja Dudy – na podkładce pod mysz, czy na desce do krojenia.