Izabeli Pek przypomniała się kolejna rozmowa z Piętą o ciąży. "Co na to Prezes?"

Izabela Pek wciąż na Twitterze wspomina swój związek z posłem PiS Stanisławem Piętą. • Fot. Twitter.com / Izabela Pek

Izabela Pek (...) gdy ja się otworzyłam i zdradziłam, że marzę o rodzinie i dzieciach, uczepił się tego. I tym mnie zdobył. (...) I tak najważniejsze było mieć dzieci. Pięta wysłał mnie nawet do ginekologa, żebym sprawdziła czy jestem na to fizycznie gotowa! "Fakt"





ohaterka seksskandalu w Prawie i Sprawiedliwości robi wiele, by o niej nie zapomniano. Izabela Pek, była partnerka konserwatywnego i - co najważniejsze - żonatego posła Stanisława Pięty ujawniła właśnie kolejną pikantną rozmowę z ich związku. Tym razem dotyczyła ona ciąży oraz tego, co na to powie Jarosław Kaczyński i jego otoczenie.Dzieci – to miało być to, czym poseł Stanisław Pięta ujął Izabelę Pek W rozmowie z "Faktem" wiosną partnerka parlamentarzysty dowodziła, że był to naprawdę poważny związek. W rozmowie z "Super Expressem" dodawała, że Pięta " od pierwszego dnia naciskał na seks ".Teraz Izabela Pek idzie jeszcze dalej i zdradza treść rozmowy o tym, co by było, gdyby okazało się, że jest w ciąży.– To urodzisz – miał odpowiedzieć Pięta.– A co na to Prezes i ludzie powiedzą? – dopytywać miała jego partnerka.– Wiesz... to dobrze o mnie poświadczy, kiedy moja dziewczyna urodzi dziecko spoza małżeństwa, a ja nie każę ci go zabić. Zabraniam ci brać tabletki – tak według relacji Izabeli Pek odpowiedział poseł PiS."Naprawdę? Pytała Pani co 'Prezes' powie na Pani ciążę? To tak, jakbyście niewolnictwo mieli w genach..." – tak najnowszy wpis Izabeli Pek skomentował jeden z internautów.