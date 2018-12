Stoch mistrzem Polski w skokach narciarskich. W Zakopanem był po prostu bezkonkurencyjny

Kamil Stoch został mistrzem Polski w skokach narciarskich. • Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta

amil Stoch został mistrzem Polski w skokach narciarskich. Polski multimedalista olimpijski z łatwością wygrał konkurs na Wielkiej Krokwi w Zakopanem – w obu seriach skoczył najdalej i to w dobrym stylu. Broniący tytułu sprzed roku Stefan Hula był trzeci.To był bardzo udany konkurs dla naszego najsłynniejszego (obecnie) skoczka. Stoch prowadził już po pierwszej serii – nasz mistrz dosłownie przeskoczył skocznię w Zakopanem i wylądował na 140. metrze. Drugi był Dawid Kubacki (136 metrów), a trzeci Stefan Hula, który wylądował już znacznie bliżej – skoczył 126,5 metra. Czwarty Maciej Kot skoczył tyle samo, ale otrzymał gorsze noty.Co ciekawe, Piotr Żyła, który bryluje w Pucharze Świata, skoczył jedynie 117 metrów i skończył pierwszą serię na dość odległej siódmej pozycji.W drugiej serii Żyła odkuł się – wylądował 10,5 metra dalej i to już zapowiadało wyższą pozycję drugiego w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w obecnym sezonie skoczka. Do podium ostatecznie jednak zabrakło i to sporo. Chwilę później Maciej Kot skoczył jedynie 120,5 metrów, ale obronił swoją czwartą pozycję.Broniący tytułu sprzed roku Stefan Hula w drugiej serii skoczył 121,5 metra, czyli też krócej. Ale ten skok zapewnił mu miejsce na podium. Dawid Kubacki także skoczył krócej – tylko 119 metrów. Przewaga z pierwszej serii pozwoliła mu jednak obronić swoją pozycję.Kończący zawody Kamil Stoch nie zmarnował tej okazji – z łatwością skoczył 134,5 metra i zapewnił sobie tytuł mistrza Polski. Dobra forma naszego multimedalisty to także dobry prognostyk przed Turniejem Czterech Skoczni – skoczek z Zębu wygrał jego dwie poprzednie edycje.Dla porządku Dawid Kubacki ostatecznie był drugi, Stefan Hula trzeci, Maciej Kot czwarty, Jakub Wolny piąty, a Piotr Żyła szósty.