Ze "Szkła kontaktowego" do ekipy Trzaskowskiego. Dąbrowa nowym rzecznikiem warszawskiego ratusza

Kamil Dąbrowa zamienia karierę dziennikarską na urzędniczą. Został on nowym rzecznikiem warszawskiego ratusza, którym kieruje Rafał Trzaskowski. • Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta

ak właśnie poinformowano, przejęty niedawno przez Rafała Trzaskowskiego warszawski ratusz będzie miał nowego rzecznika prasowego. Konkurs na to stanowisko wygrał znany dziennikarz i publicysta Kamil Dąbrowa.Kamil Dąbrowa ostatnio najlepiej znany był z udziału w popularnym programie publicystyczno-satyrycznym "Szkło kontaktowe" , który nadawany jest na antenie TVN24. Jednocześnie pracował jako redaktor naczelny stacji Meloradio. Posadę Dąbrowa ma opuścić z początkiem przyszłego roku.Przed nadejściem w Polsce okresu tzw. dobrej zmiany Kamil Dąbrowa pełnił funkcję dyrektora Programu I Polskiego Radia. Z tego stanowiska Dąbrowę usunięto w 2016 roku , gdy w ramach protestu wobec ograniczania swobody mediów, zarządzana przez niego stacja co godzinę emitowała hymny Polski i Unii Europejskiej Kamil Dąbrowa dołącza do nowego zespołu warszawskiego ratusza, od kilku tygodni budowanego przez Rafała Trzaskowskiego , który w listopadzie już w pierwszej turze zwyciężył w wyborach prezydenta stolicy.Funkcję tę Trzaskowski przejął od Hanny Gronkiewicz-Waltz. Przez większość okresu jej rządów w Warszawie rzecznikiem prasowym ratusza był Bartosz Milczarczyk, ale odszedł on ze stanowiska wkrótce po rozstrzygnięciu wyniku wyborów samorządowych.Dołączenie Kamila Dąbrowy do ekipy Rafała Trzaskowskiego wzbudziło licznie kontrowersje w środowisku prawicy. Jego przedstawiciele wypominają świeżo upieczonemu rzecznikowi warszawskiego ratusza, iż w trakcie kampanii samorządowej otwarcie wspierał kandydata Koalicji Obywatelskiej, a w Patryka Jakiego ze Zjednoczonej Prawicy uderzał tzw. fake news."Rafał Trzakowski [pisownia oryginalna - red.] powołał na rzecznika internetowego trolla, który podawał spreparowane zdjęcia, w dodatku udawał dziennikarza. Gratulacje" – skomentował na Twitterze przegrany w rywalizacji o fotel prezydenta stolicy.Źródło: " Press"