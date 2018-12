Internauci są załamani, bo dowiedzieli się prawdy o "Kevinie". Chodzi o ten czarno-biały film gangsterski

Internauci dowiedzieli się prawdy o słynnym filmie w filmie • Kadry z filmu "Kevin sam w domu"





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

28 lat od premiery, a "Kevin sam w domu" wciąż zaskakuje. Znani aktorzy i internauci właśnie odkryli pewien fakt, który "zrujnował" ich dzieciństwo. Albo dorosłość. W każdym razie okazało się, że ten słynny i jakże istotny dla produkcji czarno-biały film istnieje jedynie w uniwersum stworzonym przez Chrisa Columbusa."Przez całe dzieciństwo myślałem, że stary film, który ogląda Kevin ("Angels with Filthy Souls") to faktycznie stary film" – napisał aktor komediowy Seth Rogen na Twitterze. I rozpętał burzę.W szoku był filmowy Kapitan Ameryka czyli Chris Evans. "A nie jest?" – napisał zdziwiony. Ano nie jest."Angels with Filthy Souls" ("Aniołowie o brudnych duszach" to parodia gangsterskiego filmu " Aniołowie o brudnych twarzach " z 1938 roku. Twórcy "Kevina" nakręcili słynną scenę ze strzelaniną specjalnie na potrzeby filmu. Mały urwis wykorzystuje ją do wystraszenia włamywaczy.Jakby tego było mało, do kontynuacji, czyli "Kevina samego w Nowym Jorku", twórcy dokręcili... fragment sequelu nieistniejącego filmu: "Angels with Even Filthier Souls" ("Aniołowie z jeszcze brudniejszymi duszami"). Kevin używa go do ucieczki z pokoju hotelowego.Dodajmy, że w zeszłym roku widzowie przeżyli podobne zaskoczenie. Wszystko przez bilet, który ojciec Kevina wyrzucił do śmieci . W tym roku szum w sieci wywołał sam Macaulaya Culkin – aktor, który miał przez lata problemy z narkotykami, wrócił do dawnej formy