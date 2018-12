"Nieprawdopodobny skandal". Niemieccy biskupi ratują honor Kościoła ws. problemu z pedofilią

Biskupi z Niemiec odważnie zmierzyli się z problemem pedofilii wśród duchowieństwa podczas homilii w Boże Narodzenie. • Fot. Tomasz Kamiński / Agencja Gazeta

Polsce kler o swoim problemie z licznym przejawami pedofilii postanowił milczeć lub atakować tych, którzy ujawniają gwałty, molestowanie i inne nadużycia seksualne ze strony niektórych duchownych. Hierarchowie z innych krajów w Boże Narodzenie znaleźli jednak siłę, by w tej sprawie zachować się przywozicie.– Dziękuję za wasz hart ducha, kiedy wasza godność kapłańska – zarówno żyjących, jak i zmarłych – przez środowiska wrogie Kościołowi stawiana jest pod pręgierzem oskarżeń, zarzutów, pomówień. Na wyrost, na oślep, dla medialnego efektu – tak podczas pasterki do polskich księży mówił abp Sławoj Leszek Głódź . Tylko w ten sposób potrafił on odnieść się do potężnego skandalu pedofilskiego wokół ks. Henryka Jankowskiego Inni hierarchowie znad Wisły tę i inne afery obyczajowe komentowali w podobny sposób lub udawali, że temat nie istnieje. Myli się jednak ten, kto sądzi, że to podejście obowiązujące w całym Kościele katolickim. Honor tej instytucji w Boże Narodzenie obronili szczególnie biskupi niemieccy.Jak donosi Deutsche Welle , w świątecznych homiliach z problemem pedofilii wśród duchowieństwa odważnie postanowili zmierzyć się m.in. bp Peter Kohlgraf z Moguncji, bp Frnaz Jung z Würzburga, Ulrich Neymeyr z Erfurtu, bp Heinrich Timmerevers z Drezna, czy bp Franz-Josef Overbeck z Essen. Ten ostatni stanowczo mówił o "nieprawdopodobnym skandalu wokół seksualnego wykorzystywania dzieci i młodzieży przez księży".Na niewyobrażalną z punktu widzenia polskiego kleru odwagę zdobył się biskup Osnabrück Franz-Josef Bode. W świątecznej homilii nie tylko przeprosił on za pedofilskie czyny podległych mu duchownych, ale przyznał się, iż sam popełnił karygodny błąd.Jakiś czas temu bp. Bode pozwolił, by podejrzewany o pedofilię ksiądz po przejściu na emeryturę dalej pełnił obowiązki kapłańskie w jednej z parafii. – Proszę o wybaczenie i przepraszam – mówił do wiernych w Boże Narodzenie.Źródło: Deutsche Welle