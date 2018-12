W Kinder Niespodziance zamiast zabawki – serce kaczki. Chciał porozmawiać z dziećmi o weganizmie

Ten użytkownik Twittera lubi prowokować internautów. • Fot. Twitter.com / RIPProgDadTV

o sieci rozchodzi się wpis jednego z użytkowników Twittera, który postanowił porozmawiać z dziećmi swojej partnerki o konsumpcji mięsa. W tym celu zamienił zabawki z ich Kinder Niespodzianek na serca i wątroby kaczki. Jego post ma tysiące negatywnych komentarzy. Okazuje się jednak, że to nie pierwszy "wyskok" tego użytkownika."Dzieci mojej partnerki dostały do skarpet od Mikołaja Kinder Niespodzianki. Podmieniłem zabawki na kacze serca i wątroby. Były przerażone kiedy je zobaczyły – to otworzyło niesamowitą dyskusję na temat etyki konsumpcji mięsa" – napisał na Twitterze Progressive Dad, korzystając z konta Progressive Dad Foundation. Twitterowicz opatrzył swój post hasztagiem: weganizm.Jego wpis został także udostępniony na amerykańskim Reddicie , gdzie w kilka godzin dorobił się ponad tysiąca komentarzy. Internauci byli zbulwersowani postępowaniem mężczyzny. Nie mogli uwierzyć, że zrobił dzieciom tak straszną rzecz. Inni z kolei zastanawiali się, w jaki sposób zamienił zabawkę w Kinder Niespodziance nie krusząc czekolady.Progressive Dad jest dość dobrze znany użytkownikom mediów społecznościowych. Specjalizuje się głównie w sianiu zamętu i w wywoływaniu kontrowersji. Potocznie nazwalibyśmy go internetowym trollem i tak piszą o nim amerykańskie media Pierwszy raz zrobiło się o nim głośno, kiedy napisał o używaniu broni w samoobronie. Stwierdził, że z napastnikiem lepiej porozmawiać i zaprosić go na kawę. Jego teza spotkała się z falą negatywnych komentarzy. Wychodzi na to, że teraz Progressive Dad "zabrał się" za konsumpcję mięsa.