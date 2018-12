To pokazuje jak bardzo nie na rękę PiS-owi był protest policji. Ujawniono zawrotną kwotę

To będzie poważny cios patrząc na tegoroczny budżet. • Fot. Arkadiusz Stankiewicz / Agencja Gazeta

ziennikarze RMF24 sprawdzili, ile budżet państwa stracił na proteście służb mundurowych. Chodzi konkretnie o mniejszą liczbę mandatów, których policjanci nie wystawiali od lipca. Po podliczeniu wyszła zawrotna kwota.Między 10 lipca a 8 listopada protestujący policjanci wystawiali mniej mandatów . Kary nakładali tylko za poważne przewinienia. Za całą resztę dawali jedynie pouczenia. Protest zakończyło porozumienie , na postawie którego funkcjonariusze powrócili do części starych praw emerytalnych oraz dostali średnio po 650 zł podwyżki.Według ustaleń RMF24 wpływy z mandatów za okres protestu, w porównaniu do ubiegłego roku, zmniejszyły się o prawie 400 milionów złotych. Jeśli chodzi o liczbę wystawionych mandatów, to funkcjonariusze nałożyli ich o 3 miliony mniej.Dane obejmują cały listopad, co pokazuje, że policjanci po zakończonym proteście nie rzucili się nadrabiać "zaległości" mandatowych. Zresztą sami zapewniali, że nie będą chcieli kosztem portfeli kierowców ratować budżetu.Źródło: RMF24