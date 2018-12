"Powinien odejść, niszczy ludzi". Prof. Staniszkis ostro o Kaczyńskim i PiS-ie

Profesor Jadwiga Staniszkis w mocnych słowach o Jarosławie Kaczyńskim. Jeszcze niedawno mocno wspierała PiS. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

T

e tragedie zmieniły go, one są niszczące. Dla niego PiS jest całą rodziną, on myśli, że w ten sposób buduje pozycję swojego ugrupowania, ale moim zdaniem on niszczy ludzi. To jest tragiczne, to co się dzieje – powiedziała Wirtualnej Polsce profesor Jadwiga Staniszkis zapytana o Jarosława Kaczyńskiego.Ale to nie były jedyne gorzkie słowa na antenie telewizji Wirtualnej Polski , które powiedziała prof. Jadwiga Staniszkis pod adresem PiS i Jarosława Kaczyńskiego. Jej zdaniem czas Kaczyńskiego w polskiej polityce dobiegł końca.– Moim zdaniem, prezes Kaczyński powinien odejść. Przeżył tyle tragedii od śmierci brata, potem matki, teraz pani Szczypińskiej. Smutek niszczy poczucie proporcji. Wydaje mu się, że zbuduje pozycję PiS-u poprzez atmosferę strachu, która daje władzę, ale to jest nieprawda. My to przetrwamy, Polacy gorsze rzeczy przetrwali – powiedziała profesor.Prowadzący rozmowę zadał jej pytanie: dlaczego w partii Kaczyńskiego nie ma buntów, skoro nie nadaje się już do polityki? Zdaniem socjolożki przemawia do nich "siła woli" prezesa oraz "korzyści materialne płynące ze sprawowania władzy".Profesor Staniszkis nie stroni od ostrych komentarzy pod adresem "dobrej zmiany". Najbardziej zawiodła się na Andrzeju Dudzie , co nie raz podkreślała w wywiadach Źródło: Wirtualna Polska