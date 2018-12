Porażka śledczych w Duisburgu. Zatrzymana kobieta nie ma związku ze śmiercią noworodka z Kielc

Okazuje się, że zatrzymana przez niemiecką policję kobieta nie miała związku ze śmiercią noworodka, którego zwłoki znaleziono w sortowni ubrań w Kielcach. • Fot. PIxabay / reportyoerem

W

ydawało się, że sprawa śmierci noworodka znalezionego w sortowni ubrań w Kielcach została rozwiązana. Okazało się jednak zatrzymana w Duisburgu kobieta nie ma związku ze śmiercią dziecka. Poszukiwania ruszają od początku.Kobieta, którą w Duisburgu zatrzymała niemiecka policja nie jest matką dziecka, które znaleziono w sortowni używanej odzieży w Kielcach. Śledztwo wykazało, że noworodek z Kielc nie był też spokrewniony z dzieckiem, którego zawinięte w prześcieradła i folię zwłoki znaleziono w mieszkaniu zatrzymanej kobiety.To sprawia, że sprawa noworodka z Kielc rusza niejako od nowa. Przypomnijmy, w połowie listopada w sortowni używanej odzieży znaleziono zwłoki małej dziewczynki. Ślad prowadził do Niemiec, gdzie śledczy wpadli na trop kobiety podejrzewanej o to, że wrzuciła noworodka do pojemnika z używaną odzieżą.źródło: "Rheinishe Post"