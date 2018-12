Duda opublikował zdjęcie na Instagramie. Wszyscy zwrócili uwagę na jego koszulkę

Prezydent Andrzej Duda na Instagramie zaprezentował się w koszulce Red is Bad. • Fot. Instagram.com / prezydent_pl

Bartosz Świderski

P





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

rezydent Andrzej Duda raczej jest znany z aktywności na Twitterze. Na Instagramie pojawia się nieczęsto. Tym razem wrzucił nowe zdjęcie i... wszyscy zwrócili uwagę głównie na jedno – nową koszulkę marki odzieży patriotycznej Red is Bad.Andrzej Duda w czwartek w Poznaniu wziął udział w uroczystościach z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego . Najpewniej to z tych obchodów prezydent ma nową pamiątkę – koszulkę, w której zaprezentował się na Instagramie na tle bożonarodzeniowej choinki.Od samego początku prezydentury Andrzej Duda, gdy nie jest w marynarce i pod krawatem, dość często prezentuje się w koszulkach marki Red is Bad . Zazwyczaj jest to polo z niedużą biało-czerwoną flagą. Tym razem Duda wystąpił w t-shircie z okolicznościowym napisem "Powstanie Wielkopolskie 27 grudnia 1918 – 16 lutego 1919"."No to jest koszulka i prezydent Duda wie, kiedy taką wypada założyć" – brzmi jeden z komentarzy. Red is Bad to odzieżowa marka od lat kojarzona z prawicowym środowiskiem – to ono najchętniej nosiło koszulki z napisami "Raz sierpem, raz młotem w czerwoną hołotę". Specom od odzieży narodowe zdarzało się wypuścić na rynek nawet... patriotyczno-wojskowe stroje dla niemowląt – pajacyki moro z biało-czerwonymi barwami wpisanymi w kształt serca.