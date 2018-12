Złapał 14-latka za genitalia. Policja poszukuje mężczyzny z tramwaju

Policja prosi o pomoc w ustaleniu sprawcy. • Fot. policja.gov.pl

dańscy policjanci poszukują mężczyzny, który podejrzewany jest o napaść o charakterze seksualnym. Poszukiwany podszedł w tramwaju do nastolatka i złapał go za genitalia.Do zdarzenia doszło dość dawno – 21 września 2018 roku – jednak policja liczy na pomoc w ustaleniu sprawcy. Tego wrześniowego dnia około 13:20 w tramwaju linii numer 6 (z Jelitkowa na Łostowice) nieznany mężczyzna podszedł do stojącego przy drzwiach 14-latka i złapał go w miejsce intymne Następnie wyszedł z tramwaju i skierował się w stronę przystanku tramwajowego "Wilanowska" w kierunku pętli "Chełm". Po kilku minutach wsiadł tam do tramwaju linii nr 2 i wysiadł na "Chałubińskiego".Gdańska policja umieściła na swojej stronie internetowej prawdopodobny wizerunek sprawcy tego zdarzenia. Funkcjonariusze proszą o pomoc w ustaleniu personaliów podejrzanego. Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście.Jeżeli ktoś posiada informacje na temat mężczyzny ze zdjęcia, proszony jest o kontakt z najbliższym posterunkiem policji lub pod numerami telefonów: 58 321 67 22 lub alarmowym 112. Informacje można również przesłać na skrzynkę mailową: komendant.kp1@gd.policja.gov.pl.źródło: Policja.gov.pl