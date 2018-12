Urząd przypomina o... imieninach wicestarosty. To inicjatywa jednej z urzędniczek

Jedna z pracownic wyraźnie wyszła przed szereg. • Fot. screen z youtube.com/Niezależny Lublin

W





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

starostwie powiatowym w Łęcznej (woj. lubelskie) nie sposób zapomnieć o imieninach szefa. Jedna z urzędniczek oficjalnym mailem przypomniała, kiedy wicestarosta będzie przyjmował gości. Z dokumentu dowiadujemy się również jakich prezentów lepiej nie przynosić. O całej sprawie nie wiedział sam zainteresowany, ale ostatecznie udało się ją zamienić w małą akcje charytatywną."W ze zmianą Starostów chciałam poinformować, iż Wicestarosta Pan Dawid Kostecki obchodzi imieniny 29 grudnia, które wypadają w tym roku w sobotę, więc przyjmować będzie gości w piątek 28 grudnia. (Jeśli chodzi o imieninowe podarunki dla Starostów mam taką informację, aby nie był to alkohol)" – mail o takiej treści (pisownia oryginalna) trafił do instytucji podległych starostwu łęczyńskiemu.Jak się jednak okazuje, to przypomnienie to autorska inicjatywa pracowniczki urzędu, a wicestarosta Dawid Kostecki nic o nim nie wiedział."Pragnę poinformować, że e-mail wysłany w sobotę 22 grudnia został wysłany bez mojej wiedzy i nie byłem jego inicjatorem. Pragnę poinformować, że powyższe zachowanie uważam za skandaliczne, jednocześnie pragnę poinformować, że pracownik, który wysłał e-mail, został stosownie upomniany" – napisał na Facebooku Kostecki.Przy tej okazji, wszystkie otrzymane upominki, wicestarosta przekaże na nagrody w konkursach powiatowych dla wyróżnionych i laureatów.Do lokalnej młodzieży trafią m.in.: plecaki, pluszaki i sprzęt sportowy.źródło: onet.pl