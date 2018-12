Brejza znów pyta premiera Morawieckiego. Tym razem chodzi o słynne słowa z urodzin Radia Maryja

Rocznica powstania Radia Maryja ciągnie się za premierem do tej pory. • Fot. Krystian Maj / KPRM

łynne słowa Mateusza Morawieckiego, które padły na tegorocznych urodzinach Radia Maryja wywołały nie tylko oburzenie i śmiech. Teraz przyszła pora na szczegóły tej głębokiej myśli. Zapytał o nie poseł PO Krzysztof Brejza.Przypomnijmy, chodzi o słowa, które padły na tegorocznych urodzinach Radia Maryja , na których obecna była cała wierchuszka Prawa i Sprawiedliwości. – Matko Boska Nieustającej Pomocy, to jest moja wielka prośba, wielkie zawołanie: Miej w opiece naród cały. Również tych, którzy nie kochają Polski aż tak mocno jeszcze póki co, tak jak my tutaj, tak jak cała Rodzina Radia Maryja – powiedział premier Morawiecki.Oburzył część opinii publicznej, polityków i komentatorów, niektórych rozbawił. Jednak poseł Platformy Obywatelskiej Krzysztof Brejza postanowił oficjalnymi drogami zapytać o to, co konkretnie miał na myśli Mateusz Morawiecki. Skierował więc do nie go poselską interpelację."Co upoważnia Pana do oceny, że miłość do Polski jest najgłębsza właśnie w otoczeniu środowiska związanego z Radiem Maryja" – to pierwsze pytanie, jakie znalazło się w zapytaniu skierowanym do KPRM-u. "Jakie są pana zdaniem wyznaczniki miłości do ojczyzny?" – to następne na liście pytań Brejzy do premiera.Poseł PO pyta również o pieniądze z budżetu państwa, jakie zasiliły działalność fundacji Lux Veritatis oraz o to, ile razy premier pojawił się na antenach mediów Tadeusza Rydzyka Brejza doczekał się odpowiedzi, ale chyba niezbyt go satysfakcjonującej. KPRM powołało się na to, że wypowiedź premiera była jego "opinia i oceną".Poseł Brejza zapowiedział, że nadal będzie pytał Mateusza Morawieckiego o powiązania i sumy, jakie przeznaczono na inicjatywy środowisk związanych z toruńskim redemptorystą.