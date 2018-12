25-letnia Polka została w Berlinie postrzelona w głowę. Kobieta nie przeżyła, a sprawca wciąż jest na wolności

Kobieta została postrzelona w głowę w jednej z berlińskich dzielnic • Fot. Wikimedia Commons

łoda Polka, która została w Berlinie postrzelona w głowę, zmarła w szpitalu. Niemiecka policja próbuje dowieść, co wydarzyło się w czwartkową noc na jednej z berlińskiej ulic.Jak informuje dziennik "Berliner Zeitung", do zdarzenia doszło w czwartek koło godziny 23:00 przy ulicy Oderstraße w dzielnicy Neukölln w Berlinie . Nieprzytomna kobieta z raną postrzałową głowy leżała na chodniku, a na pogotowie i policję zadzwonił anonimowy informator.Berlińskie służby ustaliły, że sprawca strzelił 25-letniej Polce , Wiktorii S., w głowę z bardzo bliskiej odległości. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala i przeszła operację. Później była w stanie śpiączki. Niestety, jak poinformował "Berliner Zeitung", kobieta zmarła z piątku na sobotę.Na razie nie wiadomo, co wydarzyło się w Neukölln i kto postrzelił Polkę. Śledztwo prowadzi wydział policji zajmujący się morderstwami. Świadkowie, do których dotarli policjanci, twierdzą, że wcześniej słyszeli na ulicy głośną kłótnię, w której uczestniczyło kilka osób.źródło: Berliner Zeitung