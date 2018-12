Nowy Rzecznik Praw Dziecka poparł projekt "Zatrzymaj aborcję". "Jako rzecznik muszę chronić dzieci już od poczęcia"

Nowy Rzecznik Praw Dziecka chce chronić dzieci "już od poczęcia" • fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

owy Rzecznik Praw Dziecka chce chronić życie dzieci już od poczęcia. Mikołaj Pawlak wyjawił na antenie TV Trwam, że popiera obywatelski projekt "Zatrzymaj aborcję". Nowy Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak już zdążył wzbudzić w Polsce kontrowersje. Burzę wywołały jego słowa o metodzie in vitro, którą nowy rzecznik nazwał "niegodziwą" Teraz Pawlak udzieli wywiadu telewizji Trwam. Nie pozostawił w nim wątpliwości, że będzie walczył z aborcją.W rozmowie podkreślił on, że jako Rzecznik Praw Dziecka ma obowiązek "chronić dzieci już od poczęcia" i przypomniał , że ustawa o sprawowanym przez niego urzędzie wprost mówi, że życie zaczyna się już od poczęcia.Pawlak wyjawił również, że popiera obywatelski projekt ustawy "Zatrzymaj aborcję".– Wszelkie działania, jakie są podejmowane, aby tę ochronę życia rozszerzyć czy wzmocnić, zasługują na aprobatę – dodał.Projekt "Zatrzymaj aborcję" zaostrza dotychczas obowiązujące prawo aborcyjne.Jego autorka – Kaja Godek – chce niemal całkowitego zakazu aborcji – wyjątkiem jest sytuacja, gdy kobiecie grozi utrata życia lub gdy została zgwałcona. Pomysłodawcy projektu powołują się na konstytucję, według której nasz kraj zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.Projekt Godek z obowiązującej ustawy o planowaniu rodziny z 1993 roku usuwa jedną przesłankę do legalnej aborcji – uszkodzenie płodu. Konkretnie chodzi o wyrzucenie zapisu, że aborcja jest dopuszczalna, wówczas gdy "badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu". I tu mowa o pojęciu "aborcji eugenicznej", które z ust przeciwników przerywania ciąży i polityków PiS pada bardzo często.źródło: TVP Info