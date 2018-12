Proboszcz wysłał wiernym w Bydgoszczy kartki świąteczne. W nich podał... numer konta parafii

Księża z jednej z parafii w Bydgoszczy wprost poprosili wiernych o pieniądze • Fot. 123RF / zdjęcie seryjne

ietypowe życzenia świąteczne otrzymali od proboszcza wierni z jednej z bydgoskich parafii. Pod życzeniami umieszczono prośbę o wpłatę 200 złotych na budowę kościoła i... numer konta.Kartki świąteczne, które otrzymali od proboszcza parafianie z kościoła pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego przy ul. Atolowej w Bydgoszczy, nie wszystkim przypadły do gustu."Święta Narodzenia Pańskiego to czas, w którym Chrystus chce przychodzić do naszych serc, aby być obecnym w naszym życiu. Niech moc Jego błogosławieństwa napełnia Wasze Rodziny i wskazuje drogę wiary, po której każdego dnia chcemy kroczyć w naszej Wspólnocie" – brzmiały życzenia.Dalej znalazł się jednak dopisek: "Za zaangażowanie i wsparcie finansowe = 200 złotych przy budowie oraz dbaniu o naszą świątynię, w imieniu Wspólnoty i swoim serdecznie dziękuję".A pod spodem załączono... numer konta parafii.– Jakim prawem? Nie ma przymusu, aby wierni wspierali finansowo kościół – mówiła jedna z parafianek "Gazecie Pomorskiej", która opisała całą sprawę. Niektórzy z parafian twierdzą jednak, że to tylko miła tradycja.Podobnego zdania jest sam proboszcz, ksiądz Andrzej Dawidek, który podkreśla, że kartki z życzeniami wysyła parafianom w grudniu od 20 lat.– W życzeniach nie zawarłem prośby o składanie ofiar pieniężnych na rzecz budowy naszego kościoła. Wprost przeciwnie: jest to podziękowanie za otrzymane wpłaty – tłumaczy.Źródło: Gazeta Pomorska