Tak wypoczywają Lewandowscy. Piłkarz pochwalił się zdjęciem z rodzinnych wakacji

Robert i Ania Lewandowscy pokazali zdjęcie ze wspólnych wakacji w Dubaju. • Fot. Instagram / rl9

Bartosz Świderski

W





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ygląda na to, że rodzina Lewandowskich spędza tegorocznego Sylwestra w Dubaju. Na Instagramie kapitana reprezentacji Polski pojawiło się zdjęcie ze wspólnych wakacji w Emiratach z żoną i córką."To cudowne uczucie patrzeć jak dzieci pewnie kroczą przez świat. Zakochany" – taki opis dołączył Robert Lewandowski do rodzinnego zdjęcia z Dubaju. Widzimy na nim dumnych rodziców, do których zmierza ich córka Klara.Za plecami polskiej power couple widać charakterystyczne wysokie budynki stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.Niedawno ktoś próbował podszywać się pod polskiego napastnika , wyłudzając kliki na swoją stronę na Facebooku, która udaje konto Lewego."KONKURS! Z okazji świąt mam dla Was niespodziankę! Każdy kto weźmie udział w zabawie ma szanse wygrać moje Audi SQ7! Co należy zrobić: Udostępnij ten post, Polub moją stronę, Dodaj komentarz "Gotowe". Wyniki ogłoszę już w święta" – pisał oszust na Facebooku.