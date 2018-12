Oszust desperacko podszywa się pod "Lewego". Do wygrania luksusowy samochód

Kolejny oszust postanowił podszyć się pod Roberta Lewandowskiego. Oferuje konkurs, w którym można wygrać Audi SQ7. • Fot. Instagram/_rl9

o niewarygodne, ale ktoś znów desperacko próbuje oszustwa, wykorzystując nazwisko Roberta Lewandowskiego. W ten sposób wyłudza kliki na swoją stronę na Facebooku, która udaje konto Lewego. Jednak jest w tym tak bezbronny, że opadają ręce."KONKURS! Z okazji świąt mam dla Was niespodziankę! Każdy kto weźmie udział w zabawie ma szanse wygrać moje Audi SQ7! Co należy zrobić: Udostępnij ten post, Polub moją stronę, Dodaj komentarz "Gotowe". Wyniki ogłoszę już w święta" – pisze oszust na Facebooku.Na tym profilu umieszczono dotychczas łącznie... trzy posty, w tym ten konkursowy. Jedyne poprzednie są z 23 sierpnia 2017 r. To całkowicie obnaża "wiarygodność" tej strony.Równie śmieszna jest próba wyobrażenia sobie, że Lewy oddawałby swoje Audi za polubienia strony i udostępniania posta. Jego oficjalne konto lubi na Facebooku ponad 9 mln osób . A żebrolajki typu polub i udostępnij charakterystyczne raczej dla Januszy Biznesu.Dokładnie rok temu głośno było o innym oszuście, który wykiwał Roberta Lewandowskiego. Zbierał pieniądze na chorego Antka , a wydał je na kobiety do towarzystwa, imprezy i gazety. Internautów czynił bezbronnymi wobec zdjęcia "cierpiącego Antosia". Okazało się, że zebrał łącznie prawie pół miliona złotych, w tym od Roberta Lewandowskiego.Innej próby oszustwa doświadczył prezes fundacji "Pomaganie jest trendy". Jego rozmówca podszył się pod Piniego Zahaviego, agenta Roberta Lewandowskiego . Do czytania bajek dla dzieci zaangażowani zostali Lewy i jego żona Ania. Menedżer już wycenił koszty przyjazdu Lewandowskich, doszło nawet do podpisania umowy, ale w ostatniej chwili okazało się, że ktoś udawał Zahaviego.