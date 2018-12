Tak bawił się Kaczyński na wakacjach z Brudzińskim. Szef MSWiA pokazał nieznane zdjęcia

Szef MSWiA Joachim Brudziński pokazał na Twitterze zdjęcia ze wspólnych wakacji z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. • Fot. Twitter / Joachim Brudziński

ato było okresem, w którym Jarosław Kaczyński dochodził do siebie po operacji kolana na wspólnych wakacjach z Joachimem Brudzińskim. Szefowi MSWiA zarzucano wówczas, że sfabrykował zdjęcia z prezesem. Dlatego też na koniec roku postanowił pokazać nowe, nieznane fotografie."Koniec roku nieuchronnie nadciąga, może warto wspomnieć wakacyjną aferę #Photoshop" – napisał na Twitterze Brudziński. To nawiązanie do zarzutów, które pojawiły się pod zdjęciem z sierpnia, gdzie Kaczyński wędruje po Beskidzie Sądeckim Wtedy w komentarzach przewijała się opinia, że celem Brudzińskiego mogło być wyciszenie plotek związanych ze stanem zdrowia prezesa PiS. Pojawiły się też doniesienia, że zdjęcia mogły być fotomontażem . Michał Szczerba z PO zauważył wówczas, że lider Zjednoczonej Prawicy był ubrany tak samo jak na wyjeździe dwa lata temu.Fotografie z prezesem to jednak tylko początek wspomnień Joachima Brudzińskiego z tegorocznych wakacji. Szef resortu spraw wewnętrznych w serii tweetów pokazał fotografie ze spływu kajakowego, w którym towarzyszył mu m.in. minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marek Gróbarczyk."Z Ministrem Markiem Gróbarczykiem⁩ w czasie 'inspekcji' u źródeł Białki w 2018" – pisze Brudziński.