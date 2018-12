Tajemnicza śmierć znanej amerykańskiej dziennikarki. Miała zaledwie 26 lat

Nieprzytomną kobietę w jej domu znalazła przyjaciółka • Fot. Instagram / bcpayton

N





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ieprzytomną prezenterkę amerykańskiej stacji Fox News Bre Payton znalazła w jej domu w San Diego przyjaciółka dziennikarki, Morgan Murtaugh. 26-latki, mimo szybkiej interwencji pogotowia ratunkowego, nie udało się uratować.Morgan Murtaugh na Twitterze poprosiła o modlitwę za zmarłą.Na razie nie wiadomo, co mogło być przyczyną śmierci dziennikarki. Sprawę bada prokuratura. W mediach pojawiła się jednak informacja, że Bre Payton mogła umrzeć z powodu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Wśród spekulacji znalazła się także i ta o zdiagnozowaniu u prezenterki świńskiej grypy.Bre Payton była komentatorką telewizji FoX News. Konserwatywna dziennikarka pisała także do magazynu "The Federalist".źródło: Fox News