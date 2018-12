Duda wicemistrzem świata! 20-letni Polak pokazał co potrafi w szachach błyskawicznych

Polak wicemistrzem świata w szachach błyskawicznych • Fot. Facebook / Polski Związek Szachowy

an Krzysztof Duda został wicemistrzem świata w szachach. 20-letni Polak pokazał co potrafi podczas mistrzostw w Sankt-Petersburgu. Po 21 rundach do zwycięzcy, Norwega Margusa Carlsena, zabrakło mu tylko pół punktu.Umiejętności 20-latka pozwoliły mu awansować w światowym szachowym rankingu FIDE z 47 miejsca na miejsce 7. Za wicemistrzostwo otrzymał także 50 tysięcy dolarów.Duda odniósł zwycięstwo w 15 partiach, a porażkę zanotował w trzech partiach. Na podium, obok Polaka i Norwega, stanął Amerykanin Hikaru Nakamura.Wicemistrzostwo Jana Krzysztofa Dudy to nie pierwszy sukces Polaków w szachowych rozgrywkach. Mimo zaciętej rozgrywki, świetnie poradzili sobie także podczas olimpiady szachowej w październiku. źródło: sport.pl