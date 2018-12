Andruszkiewicz idzie do rządu? Poseł od narodowców ma zostać wiceministrem

Adam Andruszkiewicz w rządzie? Na to wskazują nieoficjalne informacje. • Fot. Marcin Onufryjuk / Agencja Gazeta

o Sejmu wszedł z list Kukiz 15', ale dość szybko rozstał się z tym ruchem, zasilając szeregi wspierającego PiS koła tworzonego przez Kornela Morawieckiego. Wcześniej był m.in. szefem Młodzieży Wszechpolskiej. Ma 28 lat i wygląda na to, że jego kariera właśnie nabiera rozpędu. Adam Andruszkiewicz, jak podaje serwis Polityka Insight, ma trafić do rządu.To na razie informacja niepotwierdzona. Adam Andruszkiewicz ma zostać wiceministrem cyfryzacji.Ta wiadomość zdumiała wielu odbiorców. Niektórzy byli przekonani, że to informacja z ASZdziennika.Wszystko jednak układa się w logiczną całość. Jak dowiedziała się Wirtualna Polska – w piątek Andruszkiewicz opuścił koło Wolni i Solidarni Kornela Morawieckiego. Na początku grudnia zaś poseł opublikował na Facebooku reakcję na sondaż, iż zjednoczona opozycja jest w stanie odsunąć PiS od władzy."Prawda jest taka, że nie możemy dłużej lekceważyć faktu, że Tusk może wrócić do władzy. To byłaby tragedia dla Polski (...). Musimy szybko dokonać zjednoczenia sił patriotycznych - tylko wielki obóz na prawicy jest w stanie zatrzymać powrót Tuska do władzy w Polsce za rok. Do budowy takiej wielkiej siły patriotycznej będę dążył. Szczegóły na dniach!" – obiecywał wówczas.Na początku 2017 roku w naTemat rozmawialiśmy z Andruszkiewiczem, gdy ogłosił tworzenie endeckiej "Drużyny A". – Nam zależy na tym, aby była to grupa osób, które w przyszłości będzie można umieścić na listach wyborczych, a one będą w stanie pełnić ważne funkcje w państwie – mówił wówczas o kandydatach do tworzonej przez niego Akademii.Rok później podkreślał, że największym zagrożeniem dla Polski jest... opozycja i walkę z nią stawia sobie za główny cel.