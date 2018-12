Andrzej Duda dał upust w programie Ewy Bugały. "Środowiska sędziowskie są zepsute"

Prezydent krytykował sędziów w rozmowie z dziennikarką TVP Info Ewą Bugałą. • Fot. screen ze strony tvp.info

Redakcja naTemat

W

Prezydent krytykował sędziów w rozmowie z dziennikarką TVP Info Ewą Bugałą. • Fot. screen ze strony tvp.info





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

rozmowie z dziennikarką TVP Info Ewą Bugałą, prezydent Andrzej Duda skrytykował polskich sędziów. Wśród zarzutów znalazły się także te o upolitycznienie środowiska sędziowskiego.Prowadząca program "W pełnym świetle" na antenie TVP Info zapytała prezydenta, czy reforma sądownictwa, którą przeprowadza rząd wymaga odwagi. Odwagi w tym sensie - wyjaśniała - że takie działania narażają na wiele ataków. Prezydent Andrzej Duda zgodził się z tą opinią, podkreślając jednocześnie, że środowisko sędziowskie jest bardzo wpływowe."Trzeba jasno powiedzieć, że Sąd Najwyższy jest tym najwyższym organem, poza tym to są wielce wpływowi ludzie. Proszę pamiętać, że są ludzie którzy zza stołu sędziowskiego decydują o życiu i śmierci innych ludzi. W cudzysłowie o życiu i śmierci. Decydują o podstawowych sprawach życiowych" – stwierdził prezydent.Zdaniem prezydenta ludzie, którzy otrzymują nominacje sędziowskie, swoim zachowaniem budują opinię o wymiarze sprawiedliwości, a ta w Polsce jest zła. Dlatego właśnie zmiany w wymiarze sądownictwa są niezbędne.Prezydent stwierdził także, że sędziowie mają prawo do własnych poglądów politycznych, ale nie mogą ich demonstrować. "Demonstracje polityczne środowisk sędziowskich pokazują jak środowiska sędziowskie są zepsute" – mówił Andrzej Duda (tej części wypowiedzi nie ma we fragmencie nagrania zamieszczonego na Twitterze TVP Info).Takie upolitycznienie, zdaniem prezydenta, jest krzywdzące dla obywateli, a sędziowie zachowują się tak jak nigdy zachowywać się nie powinni.Nowelizacja ustawy o SN została przyjęta przez parlament w listopadzie . Andrzej Duda do ostatniej chwili zwlekał z podpisaniem tej ustawy