"Afera natury seksualnej" na szczytach władzy. Jasnowidz przewiduje, co przyniesie rok 2019

Co przyniesie rok 2019? Jasnowidz Wojciech Glanc przewiduje afery i kryzys. • Fot. Facebook.com / Wojciech Glanc

Bartosz Świderski

Wojciech Glanc jasnowidz Oczywiście czeka nas parę skandalicznych niespodzianek. Poważna katastrofa kolumny rządowej, tym razem śmiertelna dla pasażera wywoła poważne zamieszanie w rządzie.



Powie nam Pan kto będzie ofiarą?



W tym przypadku nie. Nie chcę. Będzie to ktoś z czołówki. (...) Natomiast bezpośrednio mogę wspomnieć o Jarosławie K. W okolicach czerwca dostanie na mównicy dziwnego ataku.





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Magda Gessler przejdzie bardzo poważne zatrucie pokarmowe.

"Czarno to widzę" – tak w skrócie można zaprezentować to, jaką przyszłość maluje dla Polski w 2019 roku jasnowidz, tarocista i gwiazda pierwszej edycji "Big Brothera" Wojciech Glanc. Od tego, co opowiada, momentami włos się jeży na głowie. Proszę zatem przymrużyć oko i sprawdzić, co przewiduje jasnowidz. I wrócić do tego tekstu za rok, aby zdiagnozować, co się z tego zdarzyło naprawdę.Rok afer, katastrof, kryzysu i podwyżek – tak o 2019 mówi Wojciech Glanc. – W mojej wizji zobaczyłem tłum ludzi, z wywróconymi na wierzch pustymi kieszeniami. Dość przygnębiający obraz w szarych barwach (...) Obraz przemienił się w wizję ogromnego banku i kilku czołowych polityków całujących na przemian rękę bankowego i kościelnego hierarchy – opowiada jasnowidz w wywiadzie dla portalu thefad.pl.Co taki obraz może oznaczać? Interpretacja wydaje się dość oczywista. – Nastąpi poważny ekonomiczny kryzys w Polsce. Nie w Europie, tylko w samej Polsce. Zacznie być odczuwalny już w lutym – przewiduje tarocista , wróżąc, że wielu Polaków nie dostrzeże na czas prawdziwych problemów, bowiem będą zajęci emocjami wokół tematów-przykrywek, takich jak aborcja czy in vitro.– O kryzys oczywiście będzie oskarżana jak zwykle Unia Europejska, ponieważ już w okolicach kwietnia lub maja nałoży na Polskę ogromne sankcje – mówi Glanc. Jego zdaniem przyszły rok będzie dobry "tylko dla odważnych i przedsiębiorczych, którzy odważą się robić coś poza granicami kraju".Czy czeka nas polityczna zmiana po wyborach? Jasnowidz nie odpowiada jednoznacznie. – Cały czas pojawia mi się wizja karuzeli z przesiadającymi się "starymi" pasażerami. Przegrana PiS jest tylko pozorna. To ośmiornica, która zmienia swoje kolory ale macki ma wszędzie – opowiada.Wojciech Glanc przewiduje, że rok 2019 przyniesie eskalację afer pedofilskich w Kościele. Dojdzie do tego - jak twierdzi - po śmierci jednego z hierarchów. Pomnik ks. Jankowskiego, według jego wizji, zostanie zburzony jesienią przyszłego roku.– Afera natury seksualnej w otoczeniu samego prezydenta też będzie na czołówkach gazet w trzecim kwartale – wylicza Wojciech Glanc to, czym jego zdaniem w roku 2019 będą żyć Polacy. Dorzuca do tego m.in. to, że "pewien znany 'ojciec' biznesmen zostanie okradziony z poważnej sumy pieniędzy".Oczywiście zdarzy się dużo więcej. – Gdybym miał powiedzieć wszystko, to rozmawialibyśmy przez miesiąc – mówi jasnowidz, który w przewidywaniach na rok 2019 wykazuje się raczej nie jasno, lecz czarnowidztwem.Glanc na koniec jednak radzi: "Korzystajcie z życia! Nie czekajcie! Działajcie! I myślcie pozytywnie. Dużo zależy tylko od nas".A gdyby ktoś jego wizję potraktował zupełnie serio, to pod wywiadem jasnowidz dorzuca parę dodatkowych przepowiedni. Wśród nich znajdziemy i taką:źródło: thefad.pl