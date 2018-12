Wygrali przetarg na "Ławkę Niepodległości". Nie potrafią poprawnie zapisać nazwiska Piłsudskiego

Za zwycięstwem Ławki Niepodległości stoi szef MON Mariusz Błaszczak. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

konkursie na "Ławkę Niepodległości" najwięcej punktów można było dostać za czytelność ideową upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odniesienia do polskich tradycji niepodległościowych. Wygrała firma, której pracownicy nie potrafią nawet prawidłowo zapisać nazwiska Józefa Piłsudskiego.Minister Mariusz Błaszczak osobiście zdecydował, że zwycięzcą w konkursie na upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania niepodległości będą betonowe ławki multimedialne ze świecącym napisem "Niepodległa". Napis w swojej formie odwołuje się do tego, jak zapisał go odręcznie marszałek "Józef Piłsudzki".Tak, właśnie Piłsudzki. Taką formę zapisu nazwiska Marszałka można znaleźć na stronie internetowej firmy Betonovo , która wygrała konkurs. Nie, to nie jest żart. Całe szczęście, że na ławkach nigdzie nie pojawia się nazwisko Piłsudskiego.Niczym ponury żart brzmią dziś warunki konkursu , w którym najwięcej punktów można było otrzymać za odniesienie do polskich tradycji niepodległościowych. Jak pisaliśmy, niektóre ławeczki (na które w sumie wydano 4 mln zł) już się nadają do naprawy – obłazi z nich bowiem farba