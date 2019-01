"Złoczyńca Jankowski spadnie z cokołu". Ofiara prałata: "Jestem wstrząśnięty brakiem reakcji włodarzy Gdańska"

Michał Wojciechowicz ze stowarzyszenia Lepszy Gdansk podczas konferencji prasowej w sprawie powołania komisji do spraw pedofilii w Kościele. • Fot. Bartosz Banka / Agencja Gazeta

– Teraz po latach odczuwam skutki tego dwuminutowego przyciskania, ściskania przez Jankowskiego, któremu sterczał penis. On próbował mnie pocałować. Wszyscy moi znajomi wiedzą, że nie można mnie przytulać. To znaczy mężczyzna nie może do mnie podejść i mnie ściskać, bo od razu staję się agresywny – szczerze przyznaje Michał Wojciechowicz, jedna z ofiar księdza Henryka Jankowskiego.

Bożena Aksamit na łamach "Dużego Formatu" opisała, co działo się za drzwiami plebanii kościoła świętej Brygidy. I powróciły oskarżenia z 2004 roku. Wtedy też powtarzano, że Henryk Jankowski miał molestować dzieci, ale ostatecznie w grudniu tego samego roku śledztwa umorzono.







31 sierpnia 2012, w rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku, został odsłonięty pomnik prałata Henryka Jankowskiego, kapelana "Solidarności". Po publikacji tekstu Bożeny Aksamit, gdańszczanie domagają się usunięcia monumentu. • Fot. Bartosz Bańka / Agencja Gazeta





Po reportażu Aksamit do redakcji i fundacji "Nie lękajcie się" zaczęły zgłaszać się kolejne ofiary duchownego. Głos zabrał również Michał Wojciechowicz, pisarz, działacz opozycji. Na Facebooku opisał, co robił mu prałat Jankowski. Zapowiedział też powstanie Komisji Prawdy i Zadośćuczynienia. Michał Wojciechowicz: – Nie wiem, czy puszczają mi nerwy... Bardziej jestem wstrząśnięty brakiem reakcji włodarzy Gdańska i głosami potępiającymi ofiary księdza Jankowskiego, w tym mnie. Zastanawiam się nad bezczelnością ludzi, którzy nas krytykują. Przecież to my zdecydowaliśmy się publicznie mówić o tym, co nas spotkało.To jest tak: człowiek został raz skrzywdzony, kiedy o tym opowiada wszystkie emocje wracają, a później jeszcze trzeba mierzyć się z tym, że ludzie mu nie wierzą.Rozumiem, że może to robić zawistny Kowalski, których w naszym kraju jest niemało, ale gdy to samo robią autorytety, jak na przykład poseł Borowczak, to ręce mi opadają.Dokładnie tak samo to widzę. Ale wiem, że prezydentowi Adamowiczowi gra na przeczekanie się nie uda. Już teraz zapowiadam, że na 12 stycznia na godzinę 18:00 zarejestrowałem kolejną demonstrację pod pomnikiem Jankowskiego. Będzie ona miała wywrzeć presję na włodarzach miasta, którzy podczas sesji 31 stycznia mają zdecydować, co zrobić z pomnikiem Jankowskiego.Będziemy się spotykać co miesiąc aż do czasu utworzenia Komisji Prawdy i Zadośćuczynienia.No więc właśnie... Proszę zwrócić uwagę, jak głosowali radni "Wszystko dla Gdańska".Jestem wstrząśnięty biernością prezydenta Adamowicza. Jedna wypowiedź na temat Jankowskiego to nic w stosunku do skali problemu. Następna rzecz: kto ustala kiedy odbędzie się posiedzenie Rady Miasta? Oni powinni to robić w trybie pilnym, a nie przesuwać na koniec następnego miesiąca.Gdańsk niestety będzie centrum hańby, a Adamowicz i włodarze tego miasta powinni zdać sobie sprawę z tego, że ludzie z całej Polski będą przyjeżdżali w to miejsce, by protestować. I Gdańsk okaże się miejscem protestów przeciwko pedofilii. Moje pytanie jest proste: czy włodarze Gdańska tego właśnie chcą?Jest taka scena w "Klerze", kiedy jedna z ofiar księdza, staje przed komisją, która składa się z duchownych. Musi przysięgać na Biblię i tłumaczyć się. Człowiek doznał krzywd ze strony ludzi w mundurach i teraz przed ludźmi w tych samych mundurach musi stanąć i się kajać. I raz jeszcze opowiadać, co się wydarzyło. A oni nie mają za grosz empatii. To bardzo trudne dla ofiar.Mama była internowana 13 grudnia i wtedy bywałem w kościele świętej Brygidy, która była miejscem spotkań opozycjonistów. Ale po tej jednej sytuacji przestałem przychodzić do księdza. Mamie o niczym nie powiedziałem. Trzeba pamiętać, że ja wtedy żyłem bardziej tym, co mnie spotkało w więzieniu, do którego trafiłem jako najmłodszy więzień polityczny.Wtedy ta historia związana z prałatem przestała się aż tak liczyć. Chociaż teraz po latach odczuwam skutki tego dwuminutowego przyciskania, ściskania przez Jankowskiego, któremu sterczał penis. On próbował mnie pocałować. Wszyscy moi znajomi wiedzą, że nie można mnie przytulać. To znaczy mężczyzna nie może do mnie podejść i mnie ściskać, bo od razu staję się agresywnyStanę przed wariografem pod warunkiem, że to samo zrobią hierarchowie, którzy uważają, że nic nie wiedzieli na temat działań Jankowskiego. Jak Głódź przyjdzie i podda się badaniu wariografem, to ja mogę zrobić to samo.Po takiej wypowiedzi w normalnym kraju duchowny powinien zostać odsunięty. Ale oczywiście nie w Kościele katolickim, nie w Polsce. To wypowiedź absolutnie hańbiąca samego arcybiskupa, jak i Kościół. Nie padło tam ani jedno słowo współczucia dla ofiar. A przecież oni doskonale wiedzieli, że Jankowski jest aktywny seksualnie i wszyscy się na to godzili.W 2004 roku, kiedy na światło dzienne wyszła sprawa prałata, to pomyślałem, że jeśli doszłoby do procesu, to nie będę siedział cicho. Ale ta sprawa została umorzona w grudniu tego samego roku. Miałem wtedy dwoje dzieci: cztero- i -dziewięcioletnie. Obydwoje byli wtedy w katolickich szkołach.Kiedy w 2012 roku stawiano pomnik Jankowskiego, widziałem ten owczy pęd i byłem załamany. Już wtedy było wiadomo, że Jankowski był zarejestrowany jako TW "Delegat". Wiedziałem, że żadne moje oświadczenie nic nie da, nie przebije się.Dzieci po skończeniu katolickich szkół zapytały mnie: "Tato, po co ty chodzisz do tego Kościoła ? Przecież ty nie wierzysz". Straciłem wiarę, ale wydawało mi się, że Kościół uspokaja, wprowadza jakiś porządek. Chodziłem do Kościoła tytułem takiego społecznego obowiązku, ale już tego nie robię. Poza tym, jak człowiek sobie uświadomi, że ma się wyspowiadać u tych kolesi, którzy dopiero co wrócili od dziewczyny, czy innego chłopaka...Powiedziałem dwóm osobom. Po wyjściu z więzienia usłyszałem od jednego mężczyzny, że Jankowski „złapał go za fiuta”. Odpowiedziałem mu: "Stary, mnie to samo spotkało". A potem w 2002 roku przy ognisku wspomniałem o tym znajomym. Wie pani, człowiek tak w sobie to tłamsił, wstrzymywał. Aż nagle ta iskra wpadła do beczki prochu, zapaliło się i wybuchło.Mam wrażenie, że jednak ofiary potrzebują się wygadać. Teraz czuję ulgę. Dowiedziały się o tym moje dzieci, żona, matka. I mam od nich gigantyczne wsparcie. Jest lepiej, niż było.