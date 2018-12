Abp Głódź wreszcie zabrał głos ws. Jankowskiego. Ofiary prałata nie będą zadowolone

Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź zabrał głos w sprawie księdza Jankowskiego. • Fot. Dominik Sadowski / Agencja Gazeta

– Jeżeli chodzi o sprawę księdza Jankowskiego, to na dzień dzisiejszy nie mamy materii co do powołania komisji – powiedział arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, który po raz pierwszy zabrał głos w sprawie doniesień w sprawie księdza Jankowskiego.– Daliśmy oświadczenie w tej sprawie – kwituje arcybiskup Głódź i odsyła do Rady Miasta Gdańsk. W oświadczeniu kuria poinformowała, że artykuł prasowy to za mało , poza tym w latach 2008-2018 nie zgłosiły się żadne ofiary prałata.W czwartek na konferencji prasowej Stowarzyszenie Lepszy Gdańsk i zajmująca się ofiarami księży pedofili fundacja "Nie lękajcie się" zaapelowała o powołanie Komisji Prawdy i Zadośćuczynienia. Miałaby ona badać między innymi sprawę księdza Jankowskiego.O sprawie księdza Jankowskiego zrobiło się głośno po reportażu "Dużego Formatu", w którym ujawniono domniemane molestowanie seksualne i gwałty. Bohaterka tekstu Barbara Borowiecka opowiedziała potem o drastycznych szczegółach zachowania prałata na łamach "Newsweeka". – Uciekałam przed nim, a on biegł za mną i w biegu się onanizował – powiedziała na łamach tygodnika.Kolejne ofiary księdza Jankowskiego zgłosiły się do fundacji "Nie lękajcie się". Trzej mężczyźni, których jako chłopców miał molestować ks. Jankowski , nie odważyli się jednak ujawnić swoich nazwisk. Twierdzili, że prałat się przy nich masturbował.

Jak zmowę milczenia określiła gdańska działaczka Lidia Makowska to, że przez wiele lat w trójmiejskim środowisku wiele osób wiedziało o skłonnościach i zachowaniu duchownego, ale nikt nie odważył się powiedzieć o tym głośno i zawiadomić organów ścigania.źródło: TVN24