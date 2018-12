Tusk ma przesłanie dla "patriotów i demokratów". Te życzenia powinny dać do myślenia

Donald Tusk złożył na swoim Twitterze noworoczne życzenia. • Fot. Instagram / Donald Tusk

rzewodniczący Rady Europejskiej i były premier Polski złożył na Twitterze noworoczne życzenia. Zostały one skierowane do "wszystkich patriotów i demokratów" i zdają się być wymowną radą na maraton wyborczy, który czeka Polskę w 2019 roku."W 2019 roku wszystkim patriotom i demokratom – w Polsce i w Europie – życzę jedności i zwycięstwa!" – napisał na Twitterze Donald Tusk . Były premier być może nie był zbyt wylewny, jednak przekaz jego życzeń jest bardzo aktualny i ważny przy burzliwych nastrojach we współczesnej Europie.Noworoczne życzenia Donalda Tuska są niejako kontynuacją tego, co Przewodniczący Rady Europejskiej mówił przy okazji Świąt Bożego Narodzenia "Życzenia moim rodakom i wszystkim Europejczykom, abyśmy wśród tej nocnej ciszy usłyszeli siebie nawzajem, swoje głosy miłości i nadziei. Nadziei na lepsze jutro, na tylko dobre zmiany, i że my sami będziemy lepsi dla innych" – życzył Donald Tusk.