Zobaczył etykietę: "szampan, jedyne 5,99 zł". Za taką "promocję" można dostać kilka tysięcy złotych kary

Polacy częściej niż po szampana sięgają po wina musujące • Fot. Piotr Mazur / Agencja Gazeta

Rafał Banach jest pierwszym Polakiem Officier Ordre des Coteaux de Champagne • Fot. Archiwum prywatne

Zdaniem Rafała Banacha, smaku szampana nie da się zastąpić żadnym innym trunkiem • Fot. Archiwum prywtane

eśli witać Nowy Rok, to oczywiście niczym innym jak szampanem. Taka to już tradycja, że korki od tego trunku wystrzelą punktualnie o północy. Czy jednak to, co szampanem nazywamy, na pewno nim jest? O świadomości Polaków i o naszej kulturze picia w rozmowie z naTemat opowiada Rafał Banach – ambasador szampana.Rafał Banach to pierwszy Polak, którego przyjęto do elitarnej organizacji Ordre des Coteaux se Champagne. Historia organizacji ma swoje początki w XVII wieku. Wtedy to młodzi arystokraci pochodzący z Szampanii założyli elitarne stowarzyszenie aby promować wina ze swojego regionu.Dziś do organizacji należą wybitni znawcy wina. Wśród nich są sommelierzy, restauratorzy oraz osoby znane ze świata kultury lub polityki. Przedstawiciele Ordre des Coteaux se Champagne dbają o dobre obyczaje związane ze sposobami podawania i spożywania szampana. Promują ten trunek na świecie.Nie oszukujmy się, patrząc na wszelkie rankingi sprzedaży czy konsumpcji, jesteśmy gdzieś przy szarym końcu, ale nie na samym końcu. To, co mnie jednak cieszy, to to, że wzrasta świadomość konsumencka Polaków. Cieszę się również, że grupa zwolenników tego trunku jest coraz większa.Nasza historia pokazuje, że nie mieliśmy nigdy dostępu do luksusowych alkoholi. Jedyne wina, które mieliśmy i mogliśmy dzięki nim budować paletę smaków, to były wina gruzińskie czy bułgarskie, albo jak ktoś coś przywiózł z wycieczki.W związku z tym jesteśmy też zalani tym produktem winopochodnym, który nie ma nic wspólnego z winogronami, tylko jest zagazowanym czymś. Jest to napój jakiś, o smaku winogron, z wtłoczonym dwutlenkiem węgla. Nie możemy tego nazywać szampanem , ani też winem musującym nawet.U nas wszystko co gazowane nazywane było szampanem. Dlatego ciężko nam się przestawić, że nie można nazywać tego szampanem. To jest wino musujące. W naszej kulturze zawsze coś, co ma bąbelki, nazywano szampanem. Teraz ludzie podróżują, więc wiedzą więcej.Miałem kiedyś śmieszną sytuację. Przechodziłem obok jednego z lokalnych sklepików w Mrągowie, w samym centrum miasta. Uderzyło mnie, kiedy zobaczyłem witrynę sklepową, całą zastawioną tym czymś czarnym. Było napisane: "szampan jedyne 5,99".Nie powiem, że otworzył mi się scyzoryk w kieszeni, ale otworzył mi się telefon w ręce i zadzwoniłem do centrali producenta i poprosiłem o rozmowę z przedstawicielem handlowym.Po 15 minutach już była zmieniona etykieta na wino musujące. Nie musiałem mu nawet przypominać, jakie są kary za wprowadzanie w błąd konsumenta. To jest od 5000 zł w górę.Szampan jest jedyny w swoim rodzaju i jest nie do podrobienia. Każdy lubi jeździć samochodem, ale nie oszukujmy się – każdy chociaż raz w życiu chciałby się przejechać Ferrari.Szampan jest produktem luksusowym, ale w znanych marketach mają podpisane umowy, że konkretny dom szampański produkuje daną linię tylko i wyłącznie dla tego sklepu. Te szampany zajmują na konkursach winnych wysokie miejsca. Dobrej jakości szampana można kupić za 89 zł i jest on sto razy lepszy od tego za 250 zł.Wszystko uzależnione jest od zasobności naszego portfela. Najważniejsze jednak, że celebrujemy. Wydajmy tych parę złotych więcej. Jeśli nie możemy kupić szampana, to już kupmy sobie prosecco, ale nie trujmy się tym czymś, co nawet nie leżało koło winogron.Nie, nie! Obecnie mieszkam 13 lat zagranicą i muszę przyznać, że nasza kultura spożywania napojów alkoholowych jest fantastyczna. Pijemy dużo, ale raz na jakiś czas. W Wielkiej Brytanii, tam, gdzie akurat przebywam, wygląda to w ten sposób, że powiedzmy mam licencję do pierwszej w nocy. Bary o 00:45 są tak okupowane i tak szaleńczo rozpychane, bo jest za 15, a jeszcze musimy się... Wiadomo.Wielu moich przyjaciół z Portugalii, Anglii, czy Szkocji, jak przyjeżdżało tutaj, to mówiło, że myśleli, że Szkoci są nieźli, że Irlandczycy są nieźli... Ale jak pojechali w góry na wesele i wesele trwało 3 dni non stop, to oni byli w ciężkim szoku. Oni pytali: jak to jest możliwe, że nie macie kaca?Mamy zahamowania. Kiedy u nas jest stop, to jest stop. Wiadomo, że są różni ludzie, ale robimy to raz na jakiś czas. Imieniny, urodziny, a tam gdzie mieszkam, to jest codziennie.To są bardziej półwytrawne rzeczy i półsłodkie. Chodzi o to, żeby próbować. Jeśli ktoś ma ochotę, niech najpierw spróbuje sobie tego czarnego. Jeśli chce sobie wątrobę popsuć, spróbujmy sobie prosecco, cave. Jak spróbujemy szampana, to nikt nie będzie chciał wrócić do czegoś innego. Tylko musimy znaleźć odpowiedni smak. Jest też szampan dla diabetyków.Smaków jest mnóstwo. Od bardzo wytrawnych, które mają dosłownie 0 proc. cukru, po bardzo słodkie. Nuty smakowe, które możemy w nim wyczuć, to są orzechy, to jest tost posmarowany masłem, czereśnia, brzoskwinia.Nie bójmy się próbować. Mamy fantastycznie wyszkolonych ludzi w sklepach winiarskich. Musimy się tego uczyć. Musimy się przestawić ze spożywania napojów wysoko alkoholowych na nisko alkoholowe typu wina.My, Polacy musimy się tego nauczyć, a nie nauczymy się tego inaczej niż próbując. Musi się zmienić mentalność. Każdy z nas ma inny gust. Coś, co mi smakuje i czym ja będę się zachwycał, może nie smakować pani.Kiedyś w Polsce były dwa rodzaje ginów. Teraz to przeszło wszelkie granice i wszelkie fanaberie. Co mnie bardzo, ale to bardzo cieszy, mamy coraz więcej winiarni. Nasze regulacje prawne nie są sprzyjające dla producentów wina, ale w naszej szerokości geograficznej mamy fantastyczne do tego warunki.Przy sprzyjającym klimacie, który zmienia się na cieplejszy, możemy być drugą Hiszpanią, czy Francją. Naprawdę możemy być potęgą winiarską. Do tego oczywiście potrzebujemy wielu lat. Na razie zaczynamy raczkować.Jestem technologiem drewna i trafiłem do świata win. To też się przydało, bo miałem okazję poznać produkcję beczek. To ułatwiło zrozumienie danych aromatów. Zostałem zauważony ze względy na moje podejście do szampana. Wielokrotnie testowano także moją wiedzę. W końcu doszli do wniosku, że mogę nosić miano tzw. Chevaliera, czyli być rycerzem.5 lat później w związku z tym, że zajmuję się również szkoleniami, wykazałem, że zasługuję na stopień oficera. Później jest tylko chambellan... Marzę o tym, ale to może za 10 albo i 15 lat. To już jest wiedza master sommelierów. Wymaga to nieustannego kształcenia się w tym temacie.Zazwyczaj rozmowa kończy się w momencie, kiedy ktoś próbuje dyskutować, że prosecco jest takie fantastyczne. Szampan to jest szampan i tu nie ma dyskusji. Prosecco to jest tylko wino musujące. Szampan to jest coś, o czym mówimy, że jest jedyne, niepowtarzalne i niepodrabialne.