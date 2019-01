Roman Giertych ma nadzieję, że wygra noworoczny zakład • Fot. Albert Zawada / Agencja Gazeta

oman Giertych zaczął Nowy Rok z przytupem. Prawnik wziął udział w dość brawurowym, jak na obecną sytuację polityczną, zakładzie... Roman Giertych jest jednym z czołowych krytyków rządów PiS . Dlatego jego noworoczny zakład wcale nie zaskakuje.Mianowicie prawnik, który reprezentuje m.in. rodzinę Tusków , założył się z kolegą, że Prawo i Sprawiedliwość w wyborach parlamentarnych w 2019 roku... nie wejdzie do Sejmu.Jak stwierdził Giertych, "takie życzenia są najlepsze dla Polski i dla wszystkich Rodaków", jednak jak zauważył "nie wszyscy to jeszcze rozumieją"."Że nie mam szans wygrać zakładu? Zobaczymy" – dodał prawnik.Jego tweet spodobał się użytkownikom Twittera. Ma on już prawie 1,5 tysiąca polubień.