Nożownik zaatakował w centrum Kopenhagi • Fot. zdjęcie poglądowe / Wikimedia Commons

B





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

urzliwy początek roku w Kopenhadze. W centrum duńskiej stolicy zaatakował nożownik. Niestety są poszkodowani, w tym ofiara śmiertelna.Jak podają duńskie media, policja otrzymała zgłoszenie o ataku nożownika w centrum Kopenhagi , na rogu ulic Gothersgade i Borgergade, we wtorek po godzinie 4:00 rano. ataku zginęła jedna osoba. Trzy zostały ranne. Wszyscy to mężczyźni w młodym wieku.– Doszło do kłótni pomiędzy dwoma grupami, która skończyła się atakiem z użyciem noża – powiedział Allan Teddy Wadsworth-Hansen z komendy policji w Kopenhadze.Na razie nie wiadomo, jakie dokładnie były motywy ataku. Służby zatrzymały już jedną podejrzaną osobę, ale nie postawiono jej żadnych zarzutów.Źródło: Indland