Trzecie miejsce dla Polaka! Honor polskich skoczków w zawodach Konkursu Czterech Skoczni uratował Dawid Kubacki

Występy Polaków na turnieju Czterech Skoczni cieszą. • Fot. Marek Podmokły/Agencja Gazeta

T





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

urniej Czterech Skoczni to jedna z najważniejszych imprez w kalendarzu zimowych skoków narciarskich. W Nowy Rok, skoczkom przyszło zmierzyć się ze skocznią w Garmisch-Partenkirchen. Niestety, tylko jeden z Polaków wskoczył na podium.Konkurs w niemieckim Ga-Pa okazał się trochę lepszy niż ten w Oberstdorfie sprzed dwóch dni . Tym razem jednemu z Polaków udało się wskoczyć na podium. Dawid Kubacki zajął trzecie miejsce, dzięki skokom na 133,5 oraz 133 metry.Reszta stawki zajęła dalsze miejsca. Kamil Stoch był szósty, choć po pierwszej serii słabszy skok odesłał go dopiero na 16 miejsce (skoki na 129 i 134 metry). Piotr Żyła zajął 11 miejsce (128,5 i 130,5 metra) a Jakub Wolny 13 (128 i 127,5 metra). Aleksander Zniszczoł i Stefan Hula nie weszli do drugiej serii zawodów.Konkurs zwyciężył Japończyk Ryoyu Kobayashi, na drugim miejscu znalazł się Niemiec Markus Eisenbichler. To drugie zwycięstwo młodego Japończyka w tegorocznym konkursie.Zmagania na skoczni w Ga-Pa to drugie zawody w 67. Turnieju Czterech Skoczni. Wszyscy mają nadzieję na to, że słabsze występy najbardziej utytułowanego polskiego zawodnika to tylko wynik celowania ze szczytem formy na najważniejsze zmagania w tym sezonie.Kolejny konkurs już 4 stycznia w austriackim Innsbrucku, a ostatni 6 stycznia w Bischofschofen również w tym samym kraju.