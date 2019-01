Będzie postępowanie dyscyplinarne wobec prof. Matczaka. Ziobro znalazł powód

Ten wpis był chyba odrobinę za mocny. • Fot. Renata Dąbrowska / Agencja Gazeta

bigniew Ziobro polecił wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec prof. Marcina Matczaka. A chodzi o jego twitterowy wpis, w którym bronił prof. Wojciecha Sadurskiego przed Piotrem Wielguckim, nazywanym często prawicowym trollem. Mecenas w internetową walkę wplątał córkę kontrowersyjnego blogera.A wszystko zaczęło się od twitterowej kłótni prof. Wojciecha Sadurskiego z Krystyną Pawłowicz o reformę sądownictwa, do której dołączył kontrowersyjny bloger Piotr Wielgucki, znany szerszej jako Matka Kurka Potem zwrócił się do niego znany radca prawny i nauczyciel akademicki prof. Marcin Matczak, który odpowiadając Matce Kurce wplątał do kłótni jego córkę i pogroził : "Kiedyś mówiłeś, że twoja córka idzie na prawo do Wrocławia, prawda? Wyślę ten twój defekacyjny tekst moim kolegom z Wydziału i poproszę, żeby go omówili na zajęciach w Jej grupie jako przykład mowy nienawiści. Zobaczymy, jak będziesz piszczał, jak wróci do domu".Interweniował wtedy Jarosław Gowin, który domagał się od rektora Uniwersytetu Wrocławskiego podjęcia kroków dyscyplinarnych. Takich jednak nie było, podobnie jak w przypadku Okręgowej Izby Radców Prawnych.Co prawda, mecenas wysłał do córki blogera list z przeprosinami, ale Zbigniew Ziobro postanowił skorzystać z przysługującego mu prawa i zlecił postępowanie w tej sprawie.