Huragan Alfrida jest naprawdę groźny. Pustoszy Szwecję i kieruje się w stronę Polski

Pogoda w Szwecji nie jest łaskawa, a huragan przemieszcza się w stronę Polski. • Fot. twitter.com/Expressen

B

ardzo silne wiatry, które szaleją nad Szwecją, pozbawiły prądu co najmniej 100 tysięcy gospodarstw domowych. Jak na razie nie ma informacji o ofiarach czy rannych. Jednak nie tylko Szwedzi muszą mieć się na baczności. Alfrida kieruje się w stronę Polski.Największe zniszczenia są na południu, w centrum kraju, a także na wyspach na Morzu Bałtyckim. Silny wiatr połamał tysiące drzew i uszkodził linie elektryczne. Żywioł spowodował duże utrudnienia w ruchu, które dotyczą również kursowania promów na Bałtyku, na którym sztorm dochodzi do 10 w skali Beauforta. Nie kursuje choćby prom z Karlskrony do Gdyni.Szwedzka Administracja Transportu kierowcom odradza podróże ze względu na niebezpieczeństwo, które niosą drzewa przewracające się na drogi. W nocy z wtorku na środę zamknięto dla ruchu drogowego most nad Sundem, łączący Malmö z Kopenhagą.Huragan nawiedził również Danię, która przygotowana jest na lokalne podtopienia i ograniczenia w ruchu. Na moście pomiędzy wyspami Zelandia i Fionia doszło do katastrofy kolejowej Porywisty wiatr ma także dotrzeć na północ Polski. IMGW wydał hydrologiczne ostrzeżenia III stopnia dla dwóch województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego, gdzie porywy wiatru mogą sięgać nawet 95 km/h. Na południu kraju mają za to wystąpić intensywne opady śniegu źródło: expressen.se